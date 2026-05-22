和泰集團小金雞和運租車上市案過關

臺灣證券交易所通過和運租車（7855）初次申請股票上市（IPO）案。（和運提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕臺灣證券交易所今（22）日召開「有價證券上市審議委員會」，通過和泰（2227）集團旗下小金雞和運租車（7855）初次申請股票上市（IPO）案，惟該案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。

和運租車主要業務包括小客車與小貨車租車業務及中古車流通業務等，為台灣最大的汽車租賃公司。

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去年營收達259.16億元，112~114年度每股盈餘分別為5.92元、5.14元、4.61元；今年第一季為1.3元。

成立逾25年的和運租車，已建構完整的汽車服務價值鏈，核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車iRent、專車接送、中古車拍賣、HOT大聯盟及abc好車網品牌平台的經營、中古車查驗、保修、停車場服務及海外轉投資事業，展現多元化與專業化的經營實力。

租車事業法人長租客戶數達10萬戶，個人短租客戶數達200萬，長租汽車事業群車隊已達4萬輛，是台灣規模最大的租車公司，長期租車契約期間多為3~5年，以企業用戶為大宗，並提供保養、保險、代步車等全方位用車服務，續租率維持6成以上，展現企業用戶對其「一站式車輛管理服務」的高度認同。

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