半導體大擴產 亞翔董座：未來三年忙不完 憂工程人力不足

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室工程暨機電整合廠亞翔（6139）今召開股東會，向來低調的董事長姚祖驤難得受訪，他指出，AI帶動半導體業建廠潮，且規模越來越大，該公司近四年在新加坡接統包案累計達新台幣5千至6千億元，後續還會再接案，近一、二年來就是一個「忙」字，他預估下半年將較上半年好，並看好未來三年工程案帶動營運成長可期，工程人力不足則是隱憂。

姚祖驤表示，AI需求強勁，帶動半導體業興起前所未有的建廠潮，相較過去，現在蓋廠的規模越來越大，且很多個廠同時進行，考驗各家同業的工程管理能耐與如期完工的信譽；亞翔除了在台灣接案，近四年也在新加坡承接聯電（2303）、世界先進（5347）、美光等工程案，台灣工程採取建築、機電、無塵室、水氣化管路等分包，新加坡採整廠統包（EPC），亞翔累計約取得新加坡幣200多億元（折合新台幣約5千至6千億元）規模案量，後續還會再接案。

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面對地緣政治，半導體走向自主在地供應，供應鏈廠商紛跟著台積電（2330）前往美國等海外市場布局，姚祖驤表示，亞翔短期策略採集中火力在新加坡按能量接單，美國暫不跟進，因考量工程國際化的瓶頸在英語能力，新加坡是華語/英語融合的實戰平台，亞翔會利用新加坡的國際化優勢訓練派駐人員，強化英語能力，作為未來擴張美國等海外市場的跳板。

姚祖驤表示，近一、二年來，建廠工程同業就是一個「忙」字，他預估亞翔下半年將較上半年好，並看好未來三年工程案帶動營運成長可期，但工程人力不足則是隱憂，他說，目前有建廠經驗者都是二、三十年前培養，目前不僅工程人力欠缺，隨著有經驗者已逐漸老化，有經驗的工程人力更缺，他笑說「亞翔的人力缺口無限多」。

亞翔今股東會通過2025年財報及盈餘分派案，決議每股配發現金股利23元、創歷年新高，將於9月2日除息、9月30日發放。

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