赴越旅遊快看！越南宣布7/1起強制填健康申報表

越媒指出，越南政府已頒布法令，要求入境、出境和過境旅客依照規定提交健康申報表，這項法令自7月1日起生效。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《越南快訊》報導，越南政府已頒布法令，要求入境、出境和過境旅客依照規定提交健康申報表，這項法令自7月1日起生效。

報導說，越南衛生部長將根據全球疾病狀況和特定時期傳入越南的風險，確定每種傳染病在邊境的健康申報要求的適用對象和持續時間。

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報導指出，健康申報表將提供越南語和英文版本，可以電子或紙本方式提交，必須在入境、出境或過境越南邊境前7天內完成。報導提醒，旅客也可能被要求根據衛生部的要求提供疫苗接種證明或預防措施證明。

在健康監測和檢查方面，檢疫人員將對入境、出境和過境旅客進行直接和間接觀察，並使用醫療監測設備監測體溫，以發現疑似傳染病病例。如發現疑似病例，檢疫人員將進行現場檢查，包括檢查證件和進行流行病學訪談，以收集有關旅行史、採取的預防措施和傳染病症狀的資訊。

報導強調，接受健康檢疫的包括進入、離開或過境越南的人員；進入、離開或過境越南的交通工具；進口、出口或過境貨物；以及經由越南邊境運輸的屍體、遺骸、骨灰、生物標本、組織和人體器官。

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