看到｢TWQR」刷就對了！ iPASS MONEY祭10％回饋 搭車再送300元優惠券

一卡通總經理鄭鎧尹今日宣布，與股東財金公司聯手，即日起推出「TWQR」立牌掃碼消費回饋活動，「TWQR跨刷」10%回饋。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通iPASS MONEY撒幣行銷動作不斷加大。一卡通今（22）日宣布與股東財金公司聯手，即日起至今年底，iPASS MONEY用戶只要找到有「TWQR」立牌的店家，以iPASS MONEY APP掃碼消費，無論該立牌由哪家電支業者設立，都可獲得10%綠點回饋，希望藉此讓用戶養成「TWQR跨刷」習慣。一卡通大撒幣總額，也進一步衝上3億元。

今年1月1日起正式展開APP獨立營運的一卡通iPASS MONEY，儘管代收付交易金額在1月跌落谷底，但之後用戶數、交易金額卻持續成長。一卡通總經理鄭鎧尹今日揭露，截至4月底，iPASS MONEY用戶數持續增加，達到723萬4511人，代收付消費金額也持續提高，達18.84憶元。

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一卡通上月宣布與萊爾富、聯邦銀行聯手，推出萊爾富掃碼付款，筆筆「現折」10%無上限回饋活動，推出以來消費金額成長達3倍；一卡通也趁勝追擊，持續擴大消費場域，鎖定微風集團合作，推出TWQR限定5%回饋。

鄭鎧尹指出，在年初雙北捷運公車「乘車碼」服務上線後，所有電支業者中，一卡通是唯一一家實現「全台通行」目標的業者，統計今年4月底乘車碼使用筆數，較去（2025）年底成長3.5倍，一卡通日前宣布大撒優惠券，今年8月前，使用 iPASS MONEY 乘車碼搭乘全台任一合作大眾運具，即可獲得總價高達300元的優惠券，預期乘車碼的使用率還會加速提升。

一卡通引用高雄的數據指出，高雄TPASS的用戶中，高達4成使用乘車碼，另有6成使用一卡通電子票證，由於一卡通肩負「政府政策推動」的重任，包括學生證、社福點數擴大應用等政策上，均需由電子票證業務配合，至於一般年輕族群，就希望透過各項回饋，積極鼓勵使用乘車碼，進而使用電支各項服務。

針對與財金公司合作新推出的TWQR掃碼回饋，一卡通指出，活動期間使用iPASS MONEY掃描TWQR立牌付款，不論是一卡通TWQR立牌，或他行的TWQR立牌，採信用卡或銀行帳戶付款，當月累積的消費金額可獲一卡通綠點10%回饋。

至於用戶於指定店家使用iPASS MONEY付款碼消費，當月累積消費金額同樣也可獲得一卡通綠點10%回饋。兩種付款方式合併計算，每人每月限得一卡通綠點200點，活動總回饋上限3000萬點。

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