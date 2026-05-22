全球電商成長放緩 AI與跨境布局成下一波競爭核心？

專家指出，AI有望為電商市場帶來新的成長動能。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球電商市場在疫情期間高速成長後，近年逐漸進入成熟階段。根據資策會（MIC）市場報告顯示，中國、美國、南韓、英國與日本為目前全球五大電商市場，2025年整體銷售額合計約4.1兆美元，占全球電商市場約63.9%，顯示主要市場仍高度集中於大型經濟體。

不過，資料也指出，這些核心市場的成長速度已普遍放緩，2025年中國、美國、南韓與日本等主要市場的年成長率（YoY）皆低於2024年，五大市場成長率約介於2.9%至5.4%之間，低於全球整體電商市場6.8%的平均成長幅度，反映全球電商逐漸從高速擴張期進入低成長階段。

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在市場趨於成熟的情況下，「跨境電商」成為大型平台尋求新成長動能的重要方向，許多國際電商企業開始積極拓展海外市場，希望透過複製既有商業模式、擴大跨境物流與支付布局，延續成長動能。

然而，全球電商成長放緩，卻也同步加劇各地市場競爭壓力，對台灣原生電商而言，除了面臨國際平台跨境競爭，本地市場也同時受到實體零售復甦與消費疲弱等多重挑戰。

民眾疫後恢復海外旅遊與實體消費，進一步分散原本集中於線上購物的消費預算。另一方面，全球通膨壓力持續升溫，物價漲幅高於薪資成長速度，使民眾實質購買力受到壓縮，高所得族群與中低收入族群的消費行為差異也逐漸擴大，市場呈現明顯兩極化趨勢。

此外，台灣將於2025年底正式邁入超高齡社會，在人口老化、K型經濟與通膨壓力同步擴大的情況下，整體消費市場也面臨新的結構性轉變。

在多重逆風之下，AI有機會為電商市場帶來新的成長動能。資策會資深產業分析師胡自立指出，隨著代理商務（Agentic Commerce）逐漸成形，AI代理（AI Agent）有望重塑網購標準流程，從商品搜尋、比價、推薦到付款與物流追蹤，都可能由AI自動完成。

目前包括Amazon、Google、阿里巴巴與Walmart等，都正積極將AI代理導入核心商業模式，希望深化AI技術能力，並擴展至消費者、商家與供應鏈等不同層面，從智慧搜尋、AI客服到自動生成購物車與支付代理，AI正逐漸成為下一代電商基礎架構。

相較之下，台灣電商業者雖已開始導入AI客服、自動化行銷、智慧推薦與供應鏈分析等應用，但整體仍處於初期發展階段，不少企業也開始利用生成式AI協助商品文案生成、廣告投放與會員經營，希望在低成長市場中提升效率與降低成本。

胡自立認為，未來電商競爭將不再只是價格與流量競爭，而是AI能力、數據整合與供應鏈效率的競爭，誰能更快建立AI基礎建設、提升個人化服務與優化營運效率，誰就有機會在全球電商低成長時代中取得新的優勢。

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