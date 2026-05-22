晶碩高階隱眼出貨升溫 越南廠2027量產搶攻關稅優勢

晶碩總經理楊德勝（左起）、特助葉瑋安看好公司長期營運發展。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕隱形眼鏡大廠晶碩（6491）高階產品布局持續發酵，在日本市場矽水膠日拋、散光與老花等高階光學產品帶動下，今年3月、4月營收皆維持雙位數年增。總經理楊德勝今於法說會表示，目前正同步擴充中國南通與越南產能，其中越南新廠預計2027年量產，未來可望藉由關稅與物流優勢，強化亞洲市場競爭力。

晶碩今年第一季營收18.8億元，季減2.3%、年增18.3%，毛利率53.3%，營業淨利5.4億元、年增25.9%，每股盈餘6.06元。公司指出，首季受淡季影響，營收較去年第四季略減，但在高階功能片占比提升，以及匯率由去年低點29元附近回穩至31元以上帶動下，毛利率較去年同期改善，全年營收仍可望維持不錯表現。

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從產品結構來看，晶碩近年積極朝高透氧矽水膠與高階光學產品發展，布局散光、老花、多焦等功能型鏡片。其中，日本市場目前約占公司營收65%，成長動能主要來自矽水膠日拋、散光與多焦點產品，以及矽水膠彩片等高階產品。公司也持續推出新圖文彩片與不同保濕配方產品，希望提升產品差異化與附加價值。

晶碩總經理特助葉瑋安指出，目前全球約47%人口有散光矯正需求，公司正朝向單片鏡片整合更多光學功能發展，包括近視、老花、散光與不同軸度排列組合，相關產品組合可達數千種，希望藉此提高客製化能力與產品門檻。現階段高階功能型產品營收占比已超過10%。

除了產品升級，晶碩也持續強化全球產能布局，目前全球共有台灣龜山、大溪、中國南通與越南四大生產據點，今年整體月產能已超過1億片，大溪與南通廠今年仍持續擴線，越南廠則因應地緣政治與客戶需求設立，目前正進行量產前取證，預計2027年開始量產。

楊德勝坦言，中國市場近年面臨當地製造廠快速崛起，價格競爭相當激烈，台灣出口至中國在關稅與運費上，與中國本地廠商存在約18%差距，實際價格落差甚至超過20%。因此，公司近年加速南通與越南布局，希望透過當地生產降低成本與價格差距，同時維持中國市場布局。

楊德勝說，越南布局已獲歐美與日本客戶肯定，未來越南出口中國不受關稅影響，北越至中國亦可採陸運，有助降低物流與關稅壓力，提升市場競爭力。此外，公司強調不會退出中國市場，目前中國營收占比雖已低於10%，但絕對金額並未下滑，主因其他市場成長速度更快。

不過，楊德勝也提到，下半年隨著擴廠持續推進，新產能投產後折舊費用將逐步增加，加上PPL等原料價格受戰事與油價影響上漲約3%至4%，相關成本目前已由旗下工廠自行吸收，未來可能對毛利率帶來波動壓力，將持續密切觀察國際局勢。

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