4月失業率降至3.3％ 創26年同期新低

主計總處公布4月失業率3.3%，下降0.04個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布4月失業率3.3％、續創26年同月最低，但較上月下降0.04個百分點，主因年後轉職潮結束，屬季節性變動；經季節調整後，4月失業率為3.34％、較上月下降0.01個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前勞動市場仍穩定，尚未看出中東戰事的影響，但5月慢慢進入畢業季，若畢業生開始投入尋職，可能影響失業情勢。

根據主計總處調查，4月就業人數1163.2萬人，月減6千人、年增2.7萬人；1-4月就業人數平均1164.1萬人、年增2.8萬人。4月失業人數則為39.7萬人、月減5千人，其中對原有工作不滿意而失業者減少4千人，因季節性或臨時性工作結束而失業減2千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業則增1千人。

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勞動力低度運用方面，4月4週失業人數40.2萬人，月減7千人、年減2千人。4月工時不足就業人數11.5萬人，月減7千人、年減1千人。4月潛在勞動力人數13.5萬人，月增5千人、年增8千人。

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