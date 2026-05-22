自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

4月失業率降至3.3％ 創26年同期新低

2026/05/22 16:23

主計總處公布4月失業率3.3%，下降0.04個百分點。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布4月失業率3.3%，下降0.04個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布4月失業率3.3％、續創26年同月最低，但較上月下降0.04個百分點，主因年後轉職潮結束，屬季節性變動；經季節調整後，4月失業率為3.34％、較上月下降0.01個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前勞動市場仍穩定，尚未看出中東戰事的影響，但5月慢慢進入畢業季，若畢業生開始投入尋職，可能影響失業情勢。

根據主計總處調查，4月就業人數1163.2萬人，月減6千人、年增2.7萬人；1-4月就業人數平均1164.1萬人、年增2.8萬人。4月失業人數則為39.7萬人、月減5千人，其中對原有工作不滿意而失業者減少4千人，因季節性或臨時性工作結束而失業減2千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業則增1千人。

勞動力低度運用方面，4月4週失業人數40.2萬人，月減7千人、年減2千人。4月工時不足就業人數11.5萬人，月減7千人、年減1千人。4月潛在勞動力人數13.5萬人，月增5千人、年增8千人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財