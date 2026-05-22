11萬名勞工仍適用勞退舊制 洪申翰：規劃結清轉入新制專戶

勞動部長洪申翰（右）表示，正研議讓舊制勞工結清退休金後轉存新制專戶並開放自提。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕全國至今仍有約11萬名勞工適用勞退舊制。民進黨立委李昆澤今天於立法院質詢，呼籲政府應在勞資合意下，讓勞工結清舊制年資並轉入新制專戶；同時反映勞保投保薪資最高級距4萬5800元已近10年未調整，影響勞工權益，應檢討調升。勞動部長洪申翰回應，目前正密集規劃新方案，研議讓舊制勞工結清退休金後轉存新制專戶並開放自提，使其能享有勞退基金操作的效益與保障。

李昆澤指出，政府自2020年起持續撥補勞保，至今累計已達5170億元，尤其行政院長卓榮泰於2025、2026年分別撥補1300億元，並推動將政府撥補與國家最終支付責任明文入法，成為勞工的「安心條款」。不過目前全國仍有約11萬名勞工適用勞退舊制，分布於約1萬6000家事業單位，雖然當年曾有五年選擇期，但隨著時代變遷與經濟發展，應進一步提升舊制勞工保障。許多勞工希望在勞資合意下，結清勞退舊制年資與帳戶，並轉入新制專戶，以享有相關利息保障，且不需雇主再提撥6％。

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洪申翰回應，目前勞動部正針對約10萬至11萬名適用勞退舊制的勞工規劃新方案，研議讓勞工可將累積的退休金結清後，轉存至新制專戶，並開放自提機制，希望透過此做法，讓舊制勞工也能享有政府操作勞退基金投資累積的效益與保障。目前相關方案正密集規劃中，也同步進行利害關係人溝通。

李昆澤表示，勞保投保薪資天花板自2016年由4萬3900元調升至4萬5800元後，至今已近10年未調整。目前全台投保勞工已超過1048萬人，其中達最高級距4萬5800元者約380萬人，占整體36％。投保薪資上限長期未調整，將影響勞工退休請領金額及就業保險權益，因此認為有必要檢討調整，並詢問勞動部目前的規劃與想法。

洪申翰回應，勞保投保薪資上限議題，各界已有許多討論，勞動部也願意進行整體性思考。不過，由於勞保涉及基金財務挑戰，相關調整必須審慎評估。至於就業保險部分，目前就保投保薪資上限與勞保連動，但就保基金財務壓力相對較小，因此勞動部正評估研擬，未來將就保投保薪資上限與勞保脫鉤。若能提高上限，對失業給付及育嬰留停津貼等給付金額都將有所提升，相關方案仍待整體評估。

至於具體的規劃。洪申翰說，勞動部將針對勞保投保薪資上限進行多種情境與財務評估，並與勞工、雇主及相關部會進行整體對話；未來將朝實質增加勞工退休金方向，逐步檢討相關制度與可行推進路徑。

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