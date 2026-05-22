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勞退新制首創30天猶豫期 已22人改一次領

2026/05/22 16:40

勞工退休金條例讓請領月退者在首次入帳後，有30天猶豫期改一次請領。根據統計，新制上路1個多月來，已有22人申請改成一次領。（彭博資料照）勞工退休金條例讓請領月退者在首次入帳後，有30天猶豫期改一次請領。根據統計，新制上路1個多月來，已有22人申請改成一次領。（彭博資料照）

〔中央社〕勞工退休金條例讓請領月退者在首次入帳後，有30天猶豫期改一次請領。根據統計，新制上路1個多月來，已有22人申請改成一次領，總計新台幣3688萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動福祉退休司司長黃維琛表示，勞工退休金條例施行細則3月25日修正，有多項新制上路，包含請領月退休金者得於猶豫期內變更為一次領退休金、擴大勞工遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍等。

黃維琛表示，雖然新制上路才1個多月，但已經有明顯成效，其中讓勞工有30天猶豫期改一次請領的部分，已有22件申請案改成一次領；根據勞保局統計，總計3688萬元。

此外，黃維琛說，擴大勞工遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍後，也已有法院主動辦理撤銷執行命令及退回已扣押勞工退休金共517件，保障遺屬在家人過世時，家人的退休金不會因債務糾紛、強制執行立即遭到扣押。

黃維琛提醒，新制還包含確立雇主收取勞工自願提繳退休金義務，此規定將於8月1日上路；提醒雇主，若受僱勞工提出申請自願提繳退休金，雇主不得拒絕。

黃維琛表示，雇主如果拒絕辦理，勞工可直接向勞保局辦理申報並開始自願提繳退休金，勞工自願提繳的退休金數額，應由雇主收取後，連同雇主負擔部分，一併向勞保局繳納；雇主如屆期未繳納，將依勞工退休金條例加徵滯納金。

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