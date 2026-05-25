LTN經濟通》全球軍備需求暴增 日本摩拳擦掌？

高市早苗政府在今年4月放寬了日本多年來的武器出口限制，此舉正為日本國防產業打開新一波成長空間。圖為日本海上自衛隊。（歐新社）

高市早苗放寬武器出口禁令

〔財經頻道／綜合報導〕在冷戰時期的1967年，日本政府制定了「武器輸出三原則」，禁止對共產國家、經聯合國決議的武器禁運國家，以及捲入國際紛爭的相關國家，輸出武器或相關技術。到了1976年又增加對其他國家設定「武器輸出應該謹慎」的見解，實際上等同於全面禁止，也就是日本不會對任何國家出口武器，此舉形同讓日本對國防工業自我設限，導致日本國防工業的產值長期不到全日本工業產值的1％，不過隨著高市早苗政府在今年4月放寬了日本多年來的武器出口限制，此舉正為日本國防產業打開新一波成長空間。市場分析認為，日本軍工企業有望複製南韓軍工產業近年快速崛起的模式，成為全球國防供應鏈的新受惠者。

日本的「武器輸出三原則」類似管理出口貿易的內規，與憲法並無直接關係，之後也曾數度透過解釋微幅鬆綁。如1983年中曾根康弘政府允許日本向盟國美軍提供武器和技術、2004年小泉純一郎政府將日美合作開發飛彈攔截系統排除在禁令之外、2011年野田佳彥政府放寬企業出口武器和生產武器相關技術。

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在2014年，安倍晉三政府通過「防衛裝備移轉三原則」，取代掉「武器輸出三原則」，先行解除日本施行近50年的武器出口禁令，新的三原則將「武器」改為較不敏感的「防衛裝備」，等於是在嚴格管控輸出的前提下，承認只要是基於日本安全保障的目的，即可對外輸出武器。該次修改的主要目的在於進一步確保日本安全，同時透過和各國的防衛合作，拓展首相安倍晉三強力主張的「積極和平主義」，明確規定日本輸出武器的可能情況，

而到了2026年，高市早苗政府進一步修訂「防衛裝備移轉三原則」與運用方針，撤銷原本僅限於救難與運輸等用途的「五類型」限制，等於實質開放武器出口。出口對象限定為與日本簽署「裝備與技術移轉協定」的國家，目前包括歐美與印太國家已達17國，未來還會繼續增加。

高市早苗政府進一步修訂「防衛裝備移轉三原則」與運用方針，撤銷原本僅限於救難與運輸等用途的「五類型」限制，等於實質開放武器出口。圖為日本陸上自衛隊10式戰車。（路透）

武器出口突破防衛用途

日本政府過去將防衛裝備出口用途限制於救難、運輸、警戒、監視與掃雷等「五類型」，原則上禁止具殺傷力的成品出口。護衛艦與戰機等則需藉由與外國共同開發生產的例外方式才能出口，對企業開拓市場構成限制。

撤銷「五類型」限制是自民黨去年與日本維新會共組聯合政府時的重要協議之一。高市早苗就任日本首相在4月21日屆滿半年，她不但履行了對執政盟友的承諾，也達成前首相安倍晉三任內無法突破的限制。

目前與日本簽署協定的國家，包括美國、英國、澳洲、印度、菲律賓、法國、德國、馬來西亞、義大利、印尼、越南、泰國、瑞典、新加坡、阿拉伯聯合大公國、蒙古、孟加拉共17國，而加拿大已簽署但尚未生效，西班牙和芬蘭則在談判中。

分析指出，撤銷「五類型」不只是政策鬆綁，而是日本整體安全保障思維的轉變。解除限制後，日本將可與同盟國、志同道合國家共享或共同運用防衛裝備，使各國軍隊的系統更容易整合，大幅提升實際作戰時的協同能力，而透過武器出口建立供應連結，有助於整體持久作戰能力。

在全球軍備需求暴增、美國盟友尋求分散軍火供應來源之際，日本解除武器出口封印，正為日本的國防產業帶來新一波成長空間。

全球軍備需求暴增，圖為北約秘書長呂特（Mark Rutte、中）2025年4月在日本視察了「最上級護衛艦」上的無人水下載具（UUV）。（法新社）

2025年全球軍事支出達2.89兆美元

《CNBC》報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，2025年全球軍事支出達2.89兆美元，創下歷史新高，並已連續11年成長。外界預計，隨著俄烏戰爭長期化、中東局勢升溫，各國對防空飛彈、砲彈、巡邏艦與裝甲車等武器需求大增，也讓日本國防產業迎來罕見擴張契機。

總部位於東京的日本智庫「地經學研究所」（Institute of Geoeconomics）資深研究員小木洋人指出，目前全球許多國家「急著採購武器」，而日本企業在防空系統、雷達、海上監控與攔截飛彈等領域具備技術優勢，未來有望提高在全球軍工市場的市占率。

目前日本最具代表性的軍工旗艦項目，將是與英國、義大利共同開發的下一代「全球空戰計畫」（Global Combat Air Programme, GCAP）戰機。該機型未來預計取代英國與義大利現役「颱風戰鬥機」 （Eurofighter Typhoon），以及日本自衛隊的「三菱F-2戰鬥機」（Mitsubishi F-2）。

除了戰機之外，日本也開始在海軍裝備市場取得突破。澳洲4月正式簽署首批3艘通用型巡防艦合約，將由三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）負責建造，並採用「最上級護衛艦」（Mogami-class）升級版設計。市場同時傳出，印尼對日本高速巡邏艇展現興趣，而菲律賓與紐西蘭也正與日本洽談防衛設備合作。

目前日本最具代表性的軍工旗艦項目，將是與英國、義大利共同開發的下一代「全球空戰計畫」戰機，未來將取代日本航空自衛隊的三菱F-2（圖）。（歐新社）

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