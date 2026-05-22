鴻華先進高雄橋頭廠第3季量產 生產Model T電動巴士

鴻華先進表示，高雄橋頭電動巴士新廠預計第3季初開始量產。（鴻華先進提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕鴻華先進（2258）今天召開股東會，鴻華先進表示，高雄橋頭電動巴士新廠預計第3季初開始量產，除了生產次代Model T電動巴士外，將爭取生產鴻海與日本三菱FUSO卡客車合作新款零排放電動巴士。

鴻華先進指出，橋頭新廠正持續試產中，最快第3季初可進入量產階段，按照客戶要求時間排產次代Model T電動巴士，初期供應基隆市政府和其他各縣市政府運行。

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鴻海集團今年初與日本三菱FUSO卡客車株式會社合資成立巴士公司，推動零排放巴士新車，鴻華先進也積極爭取在高雄橋頭新廠生產三菱FUSO零排放巴士。

至於鴻華與日本三菱汽車合作的電動車款預計第3季底到第4季初推出，進軍紐西蘭和澳洲市場，車款主要在裕隆三義廠生產。

鴻華先進也參與由鴻海主導的波蘭市場合作案，目前進展順利；北美市場關稅變數是挑戰，將先觀察關稅議題對美國市場的影響程度。

鴻華先進今天也改選9席董事（包括4席獨立董事），新任董事當選人包括鴻華董事長及鴻海法人代表李秉彥、鴻華副董事長及華創車電法人代表左自生、鴻海集團電動車策略長及鴻海法人代表關潤（Jun Seki）、鴻海法人代表黃英士、裕隆總經理及華創車電法人代表許國興，獨立董事包括孫欣、蕭幸金、林栢村、黃秀英。

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