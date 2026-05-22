焦佑倫談核電與風電 社會七嘴八舌、重傷能源發展

華新麗華董事長焦佑倫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕華新麗華董事長焦佑倫今天表示，華新海纜廠已建設完成，今明兩年完成認證，預計2028年可供應出貨，對於營收貢獻則取決於實際的風場訂單。近期風電負面消息多，焦佑倫則具有信心，他認為，台灣可以發電又不需要進口的能源的就是風電，這已是國安議題，但是社會七嘴八舌，對台灣這兩、三年的能源發展帶來重大傷害。

焦佑倫解釋，台灣能源以天然氣為主，但台灣土地小、儲存空間也有限，此次中東戰爭就讓風險完全暴露。台灣可發電又不需要進口能源的只有風電，社會應該面對這個問題，他認為，風電發展已不是綠電問題，而是國安層次。

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他認為台灣發展風電主要有三大困境，包括開發商經驗與財力不足，其次是政府給開發商準備時間太短，以及社會對國產化價格上有迷思。

焦佑倫指出，沒有經驗的業者，在開發過程中不斷展延，但像CIP等就很有國際經驗，拿到案場就沒有做不起來的問題，而台灣相對沒經驗的本土廠商，就會做不起來，「這不表示台灣風電產業沒有未來」。

而只要產業支持，開發風電成本會下來，他指出，台灣產業只要進入世界供應鏈，沒有一個產業不是世界上最有競爭力，只要開發政策友善，台灣風電「沒有理由是世界上較高成本」，這開不開放、產業進口關聯性不大，而是產業自主，成本就會降下來。他強調，風電開發商最要具備開發能力，因此審查開發商能力是必要條件。

焦佑倫說，台灣資金多的不得了，股票市場非常熱絡，呼籲在能源發展上大家要把爭議放下來，經濟部門有其絕對的專業，但問題是社會七嘴八舌，造成中間兩、三年能源發展上有重大傷害。

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