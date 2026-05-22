十年磨一劍 焦佑倫︰華新併歐洲大廠 已在布局核電

左起為華新麗華執行長王錫欽、董事長焦佑倫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電纜大廠華新（1605）今（22日）舉行東會，董事長焦佑倫表示，受惠AI需求強勁，今年轉投資表現與電網建設需求穩健，預期今年會是業績表現很好的一年，營收、獲利可優於去年。此外，焦佑倫更吐露，先前在併購歐洲SMP、DMV等2家大廠，就已在擘劃核電領域，預期2028年到2030年全球核電迎來關鍵發展，華新持續布局離岸風電、核電領域。

焦佑倫指出，去年受到美國貿易戰影響，業績受到衝擊，不過，今年因為AI產業強勁，轉投資的電子產業等業績亮眼，加上AI算力對電力需求，也帶動電線電纜前景看好；整體，電線電纜、不銹鋼、資源等三大事業今年表現都可望優於去年。

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近期台灣能源政策調整，加上風電外商撤退、本土廠商下市等負面雜音。焦佑倫對能源議題侃侃而談，他指出，台灣經濟成長強勁，半導體、AI等領域應用都需要大量電力，「誰不需要排隊?」，焦佑倫認為，電力發展跟不上經濟發展，AI、算力造成台灣缺電，這並非台灣特例。

焦佑倫直言，任何經濟發展有成效地區，如歐美「都缺電」，政府需要強調發展電力的重要性、困難性，不要不斷對外說台灣不缺電，他強調，台電是相當積極開發電源，且也負責任把核電翻新，為國內電力準備。

焦佑倫也說，乾淨電源就是好電源，他向來對外表態，台灣需要核電，不能放棄核電技術與供應鏈。他認為，世界趨勢需要能源、需要核電，因此華新也在發展相關產品，焦佑倫透露，去歐洲買廠就是在想這件事。

華新近年併購歐洲SMP、DMV等2家大廠，其鋼管產品已取得不少認證，布局段的航太、核電領域，華新解釋兩領域的材料都有高溫耐腐蝕的特性，可切入小型核電SMR領域，材料有機會打進相關供應鏈。至於核電領域產品何時能貢獻?他強調，這是十年磨一劍，華新已苦練很多年，近期社會對核電態度已有感覺，華新也和台灣業者赴美取經，預期2028年到2030年會是關鍵時期。

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