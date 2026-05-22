不想淪為下流老人快改掉！這4種人老了真的會吃土

隨著高齡化時代來臨，趁早規畫晚年財務，才能避免老年貧窮。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化時代來臨，如何避免老年貧窮備受關注。1名專門分享節約、儲蓄與投資的日本網紅分享老年破產人群的特徵，包括退休後無法降低生活水準、忽視健康導致開支增加、以為有退休金有高枕無憂等等。

日媒《Trill Trill》披露專門分享節約、儲蓄與投資的 YouTube 頻道「節約大姊姊 Uiui」，分享能存到錢的人也要注意老後貧窮，那些晚年破產的族群大都具有以下幾個特徵，提醒大家趁早反思自身習慣和思維方式。

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1、無法降低生活水準的人：退休後，收入往往會減少。雖然有些人會透過再就業計劃繼續工作，但許多人最終會從全職工作轉為合約工或兼職工作，這會導致收入大幅下降。如果繼續用工作時的心態花錢，最終可能會入不敷出。

2、忽視健康的人：「不注意自身健康的人」也被視為導致他們晚年更容易面臨經濟困境的特徵之一。生病時，不僅會產生醫療費用，而且由於無法工作，收入也會減少。住養老院或請家庭看護可能高昂費用，所以現在就開始照顧自己的健康。

3、以為有退休金很安全的人：Uiui 特別警告人們不要「過度依賴退休福利和退休金」。各公司的退休福利差異很大，未來有可能減少。此外，通貨膨脹也可能導致「貨幣價值」下降。此外，由於日本出生率下滑和人口老化，無法保證人們將來能夠獲得與現在相同水準的退休金。

4、只持有日圓資產的人：近年來，物價持續上漲，以前售價 100 日圓的商品現在已經買不到了。即使只是存錢，也會降低資產的實際價值，建議利用新的NISA帳戶進行定期投資。NISA帳戶是日本政府為了鼓勵民眾將「儲蓄轉為投資」所推出的免稅投資帳戶，但投資前要先做功課，而不是在一無所知的情況下就開始投資。

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