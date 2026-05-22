美中互不信任！美國前駐中大使點出關鍵了

〔財經頻道／綜合報導〕美國前駐中大使包可士（Max Baucus）表示，上週川習會主要是開啟一個謹慎的「建設性穩定」新階段，雙方都注重防止危機，而不是建立信任或有意義地重塑兩國關係。他直言，美中兩個大國、兩種不同體制，「我們彼此之間確實缺乏信任」。

《南華早報》22日報導，包可士週三接受採訪時表示，上週川習會有助於防止關係破裂和升級，對於一段長期以來以激烈競爭和深深的相互不信任的關係而言，這種有限的結果恰恰是關鍵所在。

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他強調，兩個大國，兩種不同的體制，「我們彼此之間確實缺乏信任」。建設性的穩定更多的是預防危機，雙方都希望穩定關係，防止局勢進一步惡化。

包可士指出，雙方都將雙邊關係描述為朝著「建設性戰略穩定」的方向發展，但他表示，新的措辭表明雙方關係處於停滯狀態，而不是持久解凍的開始。

包可士說，對於國家安全沒那麼直接的領域，合作仍然是可能的，包括癌症預防、心理健康、貿易。並強調AI在目前可能是最重要的，因為它非常新穎、非常普及，也非常令人擔憂，兩國都對就業和安全問題感到擔憂。

包可士認為，這次峰會仍然很重要，因為它讓習近平和川普有機會直接表達他們的核心關切的議題，北京方面關注台灣和出口管制問題，華盛頓關注市場准入以及購買美國農產品、飛機和能源問題。他稱，「雖然沒有得出任何重大結論，但也沒有發生災難，沒有分手。據我所知，也沒有任何不愉快。」

在台灣問題上，包可士說，「目前的現狀將會無限期地持續下去。我看不到什麼大的改變，沒有看到任何達成協議或進行交換的跡象。」

儘管北京努力穩定與華盛頓的關係，但包克士認為，中國已做出長期戰略選擇，與俄羅斯更加緊密結盟，並指出習近平與普廷的私人關係比與川普的私人關係更密切。

他強調，美中都有非常強大的勢力會試圖破壞彼此之間可能存在的任何合作，核心挑戰源自於利益衝突、相互誤解和缺乏信任等因素的綜合影響。他直指，美國人其實並不十分了解中國，但美國人對中國的崛起​​感到某種程度的威脅，美國人也擔憂自身的國家安全，北京則對美國的遏制感到焦慮。

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