高溫熱爆全台！MUJI「250元神T」爆紅 日網狂推：涼爽又顯瘦

MUJI女天竺法式袖T恤（圖左）與男天竺圓領短袖T恤（圖右）皆針對版型進行「微整形」升級，穿著感更自在舒適。（截自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近日全台氣溫飆升，中央氣象署預測，各地高溫普遍落在31至35度之間，且未來幾天還將「更加炎熱」。面對高溫襲擊，夏季穿搭除了講求造型外，也愈來愈重視透氣、舒適與清爽體感，其中，MUJI無印良品經典熱賣的「男女棉天竺T恤」系列，就因兼具高性價比與改良設計，成為高溫悶熱天氣中的熱門基本款。

MUJI天竺短袖系列採用親膚素材，透過天竺編織法，帶來具彈性且透氣性佳的穿著體驗，今年品牌更一口氣推出高達36款不同版型與色彩選擇，包含基本單色、經典橫紋等設計，提供消費者更多搭配可能。延續品牌平實定價策略，男女基本款圓領天竺短袖T恤維持台幣250元（990日圓）的親民售價，也被日媒評為「高質感、包色首選、夏日一選」的百搭神衣。

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事實上，「棉天竺T恤」一直是MUJI核心的明星基本款之一。近年品牌除了在顏色與印花上持續更新，也針對消費者長期反映的穿著痛點進行細節升級，其中最受關注的，就是改善「領口洗幾次就變成荷葉邊」的問題。

新版天竺T恤特別加寬、加厚領口羅紋，並提高織法密度，不僅提升耐穿與耐洗度，也讓整體外觀更顯俐落有精神。日本MUJI官網也提到，在版型調整方面，「男天竺圓領短袖T恤」過去偏合身、略顯纖細的剪裁，也改為肩線微幅外移，並增加袖窿活動空間，穿著起來更自在，同時更符合近年流行的寬鬆輪廓。

「女天竺圓領短袖T恤」則改採更接近直筒的「Boxy」箱型剪裁，並略微加長袖長，營造自然、中性且帶有慵懶感的日常風格。另外，同樣維持250元售價的「女天竺法式袖T恤」則刻意採用「稍微加粗的領口羅紋」以及「不貼身、帶有適度寬裕空間的腰身」設計，讓單穿時更不易顯露內衣線條，同時保有俐落外穿感。

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