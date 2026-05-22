民眾控報稅系統漏列補充保費？財政部：可列舉扣除但未必划算

民眾控報稅系統漏列補充保費？ 財政部：可列舉扣除（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕今年報稅季進入尾聲，由於去年台股大漲、ETF投資熱潮延燒，不少民眾領到可觀股利收入。不過，若單筆股利超過2萬元，將被扣取2.11％健保補充保費，而這筆費用其實可在報稅時列為列舉扣除額，且沒有扣除上限。財政部也提醒，民眾報稅前可先利用網路試算，比較「標準扣除額」與「列舉扣除額」何者較划算。

近期有民眾在臉書以「財政部電子報稅系統自動帶入資料有錯誤」為題發文，指出自己使用電子報稅系統時，發現部分股利遭預扣的健保補充保費，並未被正確列入可扣除項目，恐導致納稅人因此多繳稅款。

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該民眾表示，政府對於課稅資料掌握相當完整，但涉及民眾減稅權益的扣除額資料卻可能有所疏漏，因此報稅時務必逐項核對，避免白白多繳稅。

對此，財政部官員表示，並不清楚該民眾個案情況，電子報稅系統主要依據財政部可蒐集到的資料自動帶入，若民眾認為資料有遺漏或不完整，仍可自行手動新增列舉扣除項目。

其中，保險費屬於「列舉扣除額」項目。依財政部賦稅署公告，114年度單身者標準扣除額為13.1萬元，有配偶者則為26.2萬元。

民眾申報前可先將全年保險費、醫療費、捐贈、房貸利息等列舉項目加總，若合計金額未超過標準扣除額，直接採用「標準扣除額」通常較有利，此時保險費便無法逐筆列報。

若選擇列舉扣除，依規定，人身保險費包括壽險、醫療險、傷害險、勞保、就保及國民年金等，每人每年扣除上限為2.4萬元；至於健保費則包含全民健康保險費及補充保費，採核實認列，沒有金額上限。

此外，投資人最關心的股利所得如何申報才划算，財政部也提醒，目前股利所得採「二擇一」課稅制度，可選擇「合併計稅」或「分開計稅」。

一般而言，適用所得稅率5％或12％的低稅率族群，採「合併計稅」通常較有利。尤其適用5％稅率者，股利併入綜合所得總額後，可按股利所得的8.5％計算可抵減稅額，每戶最高可抵減8萬元，不僅可降低整體稅負，甚至有機會退稅。

若選擇「分離課稅」，則股利所得按28％單一稅率單獨課徵，不併入綜合所得總額，再與其他所得計算出的應納稅額合併計算。財政部指出，若納稅人適用30％或40％較高綜所稅級距，採分離課稅通常會較有利。

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