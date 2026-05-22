緯穎洪麗寗：新品首發生產根留台灣 電力規劃納入長期藍圖

洪麗寗提到，AI已不再是需要討論是否存在的趨勢，而是已經全面發生的產業變革。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗今日出席論壇活動表示，緯穎仍將核心研發（R&D）與新產品導入（NPI）首發生產留在台灣，並將電力規劃納入至2028年長期發展藍圖，且於美國、墨西哥及馬來西亞投入大量資金建置相關基礎設施。過去3年公司AI產品複合年均成長率（CAGR）已達三位數，且這波AI需求成長速度比原先預期更快。

洪麗寗提到，AI已不再是需要討論是否存在的趨勢，而是已經全面發生的產業變革。客戶如今討論的內容，也從過去單純的伺服器產品，進一步延伸至整體資料中心架構，包括高速傳輸標準（NVLink、PCIe、UALink）、光銅共存訊號處理、水冷散熱系統，甚至工廠基礎設施規劃等，顯示AI伺服器競爭已從單一硬體產品，升級至整體AI基礎設施架構能力。

請繼續往下閱讀...

洪麗寗觀察，隨著運算能力（Compute）持續提升，傳輸技術已逐漸成為下一階段瓶頸，因此公司與半導體IC設計公司之間的合作也比過去更加緊密。她指出，未來許多原本位於主機板上的功能，可能進一步整合進半導體晶片內，包括矽光子（Silicon Photonics）與散熱技術，都可能逐步朝半導體化方向演進。

在全球供應鏈布局方面，洪麗寗說，緯穎早在2022年就已將製造全面撤出中國，並轉往馬來西亞，以降低地緣政治風險並貼近美國市場需求。除馬來西亞外，公司也已在墨西哥與美國同步建立生產據點，其中美國廠目前已開始出貨，形成美國與墨西哥雙產地布局。

洪麗寗分析，雖然墨西哥可受惠於《美墨加協定》（USMCA）關稅優勢，但由於USMCA預計於2026年重新談判，加上客戶希望降低單一產地風險，因此公司仍持續推進美國在地投資，以強化供應鏈韌性。

除了地緣政治，洪麗寗認為，AI時代另一項更大的挑戰其實是電力供應，主要隨著生成式AI（GenAI）快速發展，AI伺服器機櫃測試過程的耗電量大幅攀升，電力已成為影響產能的重要瓶頸，因此公司已將電力規劃納入至2028年長期發展藍圖，並在美國、墨西哥及馬來西亞投入大量資金建置相關基礎設施。

研發布局方面，洪麗寗強調，緯穎仍將核心研發（R&D）與新產品導入（NPI）首發生產留在台灣，並已於路竹橋頭建立NPI工廠，負責最新產品製程與技術驗證，包括水冷與氣冷等技術。同時，公司也正持續強化美國、墨西哥與馬來西亞廠區的工程能力與自動化測試技術，以滿足美洲客戶需求。

洪麗寗進一步指出，台灣在筆電與伺服器製造領域雖具備全球領先地位，但長期多扮演依照客戶規格執行的角色。她認為，AI浪潮提供台廠升級契機，未來希望不只是「幫客戶圓夢」，而是能與客戶一起「坐在桌上造夢」，甚至參與未來Cluster架構與傳輸標準制定。

此外，她也點出台灣工程文化在國際參與上的挑戰，包括工程師較不擅長公開表達與技術辯論，因此公司近年積極推動工程師參與國際開放運算計畫（Open Compute Project）技術論壇，累積數十場國際Workshop經驗，希望逐步提升台灣工程團隊在國際規格制定上的影響力。

洪總結，人工智慧（AI）浪潮正快速改變資料中心與伺服器產業生態，客戶需求已不再只是採購伺服器，而是與供應鏈共同討論未來架構與技術方向。台灣原廠委託設計製造（ODM）廠過去多扮演「執行者」，未來則希望進一步成為與客戶共同定義未來架構的「知識夥伴」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法