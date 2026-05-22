遠東商銀副董徐旭東首度缺席股東會 遠銀董座這麼說

遠東商銀副董徐旭東首度缺席遠銀股東會（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕遠東商銀（2845）22日召開股東常會，遠東集團董事長、遠銀副董事長徐旭東今年首度缺席，引發外界關注。對此，遠銀董事長周添財強調，副董缺席對銀行運作「沒有影響」，他表示，徐旭東目前健康情形都還不錯，都在恢復中，這個月的遠銀董事會也有來開會，講起話來｢中氣十足｣，遠銀運作上「一點問題都沒有」。

遠東銀今日舉行股東常會，依照過去慣例，身兼遠銀副董事長的遠東集團董事長徐旭東，均會全程參與，但今年卻與其他集團子公司相同，徐旭東並未露面。

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遠銀董事長周添財強調，副董事長未出席股東常會「不影響營運」。首先，他身為遠東銀董事長，日常的運作都由他負責，所以一般運作上，沒有董事長的問題。第2，如果有重大的議案，還是會請教集團董事長的意見，徐旭東目前健康情形都還不錯，都在恢復中。

周添財說，平常遠銀有簽呈上去，徐旭東也都會簽字，目前就是還沒有完全恢復，因此不想公開露面，但也經常在辦公室見到他，這個月的董事會徐旭東也有出席，「講話還蠻大聲的」，還是「中氣十足」。

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