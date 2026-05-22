台泥小股東提改掛AI股 張安平：對1101代號有點取捨

台泥（1101）今天召開股東會，小股東提議更改掛牌類別，張安平表示，「這個建議非常好，但我對這個1101的股號有點取捨」，但在歐洲上市可以考量。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天召開股東會，小股東提議更改掛牌類別，張安平表示，「這個建議非常好，但我對這個1101的股號有點取捨」，但在歐洲上市可以考量。

台泥今天召開股東會，小股東發言踴躍，有120張台泥股票的小股東表示，他當初賣掉中華電信股票改買台泥，看中的是台泥轉型佈局能源產業的長期投資價值，雖然現在還虧錢，但仍看好台泥是「五層AI蛋糕」的第一層，建議台泥改掛「AI股」。

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現場也傳出有進口水泥業者派員到股東會砲轟台泥歐洲投資NHOA等新能源事業還在虧損，三元電池廠燒掉，去年就虧了100多億，經營層玩他的夢，但虧損的錢是股東們要承擔，「學費到底還要繳多久？」。

張安平表示，「不是每樣東西今天投資明天就可以賺錢」，他並以台積電為例回應指出，「各位知道台積電花了多少年才賺錢嗎？」

他強調台泥是工業投資，進入能源產業，是從零開始、本來就需要長時間投入與建立能力，綠色能源不只是台泥的未來，也是全球未來方向，但需要時間醞釀。

台泥總經理程耀輝表示，企業成長需要資金、把餅做大才能對股東有利，但在台灣現行低股價的環境下進行增資，將會稀釋現有股東權益，若單靠繼續借錢則會讓信評公司緊張，「股東希望再稀釋各位的股權嗎？或者繼續借錢？」

程耀輝進一步指出，台泥已成功擺脫對單一市場的依賴，徹底轉型為跨國集團。2026 年第一季最新數據顯示，歐洲市場營收占比已高達 42%，超越台灣市場的 38%，中國占比已降至低於兩成，歐洲子控股公司營收規模達19億歐元，已成為台泥最核心的獲利與成長動能。

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