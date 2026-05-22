工會赴交通部陳情 中華電信：已連續5年加薪

中華電信工會赴交通部陳情。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對中華電信工會於今（22）日至交通部陳情之四大訴求，包括延後勞工強制退休年齡、提高勞退新制雇主提撥率至15%以上、團體協約修約協商及加薪等一事，中華電信指出，已連續加薪五年，且推出多元福利制度，但會始終秉持善意與誠意與工會持續協商。

中華電信指出，中華電信長期展現照顧員工的誠意與心意，過去5年本公司不僅連續加薪（今年每人已定額加薪2400元）、發放一次性獎金，更實施增給各項津貼，以及育兒減少工時不扣薪、91天優於法令產假、生日假與身心調適假等多項友善職場福利。在公司展現極大誠意且持續加碼福利的前提下，工會仍堅持今年再次加薪，顯已背離理性協商之常規，恐不利於企業之永續經營。

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中華電信表示，退休保障與福利多元整合機制，實已遠優於法定標準。中華電信一向重視同仁的退休生活保障與福利，除依法維持勞退新制雇主提撥外，更積極透過「持股信託制度」，並於2024年回應工會訴求，針對勞退新制同仁新增「增給持股信託獎勵金」等多元方案，讓同仁實質享有的提撥率已高達9.75%，顯著優於市場法定標準的6%。此次工會訴求將勞退新制雇主提撥率單獨提高至15%，未考量公司已實施的持股信託等多元留才激勵措施，此舉將導致企業退休福利成本重複堆疊，在兼顧企業永續經營與現行財務成本規劃的前提下，此訴求已大幅超出市場及經營常規。

中華電信說，延後退休須兼顧企業營運平衡，公司已制訂妥適回聘機制，非常理解工會對於延後強制退休年齡的期盼，但身為上市公司，必須在員工權益與對股東的經營責任之間取得平衡。根據《勞基法》第54條修法意旨，延後退休年齡需視企業營運狀況，由勞資雙方理性協商。本公司去年已積極回應工會訴求，推行「退休回聘計畫」。經過一整年的試行與嚴謹評估，目前公司的組織結構與人力配置已達平衡狀態。現階段確實無全面延長強制退休年齡之需求。

中華電信進一步表示，團體協商從未中斷，多項團體協約條文已達共識，就團體協約修約，亦與工會就若干條文達成共識，並非毫無進展。另本公司對於提升員工勞動條件，採行各項增進員工福利措施亦一向不遺餘力。

中華電信遺憾的指出，工會把加班同意權當抗議訴求，呼籲重視通訊服務的使命、回歸理性協商。

針對違反勞基法遭裁罰乙節，中華電信說明，中華電信肩負國家關鍵基礎設施維運、24小時不間斷服務與緊急災害搶修等重要責任，部分業務具備時效性，大部分的員工也深感肩上使命重大，自願在臨時、緊急或特殊情況下加班完成工作。然而工會未考量中華電信為民生必需之公用事業特性，以及公司業務需要、員工個人加班意願與權利不濫用原則，無正當理由拒絕同意員工加班，一方面導致中華電信持續遭受主管機關裁罰，另一方面工會卻又訴求公司於「五一勞動節」當日應由差勤系統自動產生加班單，如此矛盾之訴求與雙標作為，深感困擾與遺憾 !實盼呼籲工會，重視勞基法規定工會加班同意權之立法目的「企業內勞工工時制度形成與變更，攸關企業競爭力與生產秩序，勞雇雙方宜透過協商方式，協定妥適方案，回歸理性協商。

中華電信強調，任何追求永續經營發展之正常企業，應兼籌並顧企業經營權與勞動權，不可偏廢一端。中華電信除誠摯呼籲工會提出相關訴求應合理務實，不宜悖離公司經營常規外，採取任何作為應從「愛護公司」之立足點出發。同時，中華電信作為國家關鍵基礎設施之營運者，在勞資協商過程中，定會確保公眾服務不中斷及廣大消費者的權益不受影響，敬請社會大眾放心與安心。

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