台美對等貿易協定降進口農產關稅 農民憂「關稅放水、農民流淚」

台中市議會國民黨團今為農民請命，憂農產關稅再降「農民流淚」。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台美對等貿易協定近來內容陸續曝光，其中包括葡萄、柑橘等多種農產進口關稅從原本35％調降為10％，美國花生進口更零關稅，台中市議會國民黨團今為農民請命，多名農民疾呼盼政府苦民所苦，「關稅放水、農民流淚」。

針對相關議題，農業部日前已指出，開放美國「脫殼花生」進口，占總進口量不到1%，國產「 帶殼花生」不受影響，另美國寬皮柑進口量僅占國內消費量比例1%，且進口期間為每年3至5月，並非國內柑橘主要產季，僅為短期市場補充，美國競爭力有限，農業部也推出300億農安基金，用來協助產業結構調整，支持產業轉型 。

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黨團執行長陳成添指出，民進黨政府與美國簽訂ART貿易協定，事前與事後都未與基層農民溝通，根本是賣農求榮，民進黨政府為了讓美國滿意，犧牲台積電晶片、國人食安及農產，損害台灣產業，毒殺台中農業命脈，民進黨為了政治紅利卻讓農民、全民受害。

台中市石崗區農會理事長陸明陽說，以現在35％關稅，許多農民一個月賺不到2萬元，有63歲農民耕種維持生計，一年總收入僅60萬，扣掉農業、工錢等，剩不到30萬元，未來進口農產關稅再降，是要逼農民去跳樓嗎。

石崗區農會柑橘產銷班班長賴永進說，政府關稅放水，現在已經讓農民無奈流淚，若繼續下去，農民就得去流浪了，農民是弱勢團體，若栽種無法獲取利潤就乾脆棄種。

市議員張瀞分抨擊，台灣過去以農立國，現在政府的做法是將農業連根拔起，逼農民走投無路。

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