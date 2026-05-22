中石化股東會落幕 通過子公司鼎越開發處分京華廣場土地案

中石化股東會通過處分京華廣場土地案。（中石化提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕隸屬於威京集團旗下的中石化（1314），今日召開115年股東常會，由董事長陳瑞隆主持。會中通過修正「公司章程」部分條文以強化風險管理，以及重要子公司鼎越開發處分京華廣場土地等多項重大討論案。

中石化總經理陳穎俊於會中表示，去年受全球產能供過於求、中國產能擴充及美國對等關稅等多重不利因素影響，終端市場需求縮減並持續觀望，導致公司兩大主力產品銷售價格下跌，去年中石化合併稅後淨損29.89億元，每股虧損0.78元。面對嚴峻的產業環境，經營團隊已積極啟動多項措施減少虧損並進行最適化運營操作，今年第一季本業虧損已有改善，部分產品於3至4月已轉為獲利。

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為提升整體營運效能與競爭力，中石化持續推進「石化事業轉型」及「土地資產活化」雙向策略。在石化本業方面，頭份廠己內醯胺生產製程基於生產成本長期競爭考量，經由經營團隊審慎評估已不具經濟效益，董事會已決議將頭份廠己內醯胺第2線及尼龍粒工場停止生產並進行除役。未來石化事業將聚焦於半導體、能源材料與通訊產業等高值化關鍵化學品（如電池安全添加劑、高頻低介電樹脂及微通道氫化技術等），並積極推動AI深化應用與數位轉型。

在土地資產活化方面，除了持續活化現有國內投資性不動產，針對重要子公司鼎越開發所屬之台北市京華廣場開發案土地，本次股東會亦通過授權董事會，在與相關單位溝通獲准之前提下，擬以728%之容積率出售該開發案土地，以充實公司營運資金、償還金融機構借款並降低不確定性對財務之影響。

由於同屬於威京集團的中工（2515），昨天經營權確定易主，由寶佳集團取得過半董事席次，中石化雖然明年才要改選，不過中工目前是中石化最大單一股東，董事會有一席，屆時寶佳要如何派任、是不是也要拿下中石化，未來一年將是關鍵。

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