華孚看今年全球車市維持成長 歐洲車廠換代迎挑戰

華孚今日舉辦股東會。持麥克風者為董事長蔡豐賜、圖左三者為總經理甘錦添。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕車載機殼廠華孚（6235）今日舉辦股東會，總經理甘錦添會後受訪時指出，儘管根據IEA預測，今年全球汽車銷售有望達到2700至3000萬輛，全年銷售維持年增，但受美伊戰爭衝擊、加上歐洲客戶換代，營運有挑戰也有機會，華孚也持續拓展鋁鎂合金大型機構件與無人機、卡車等多元產品線。

華孚董事長蔡豐賜致詞時指出，華孚經歷數年轉型、至去年汽車領域營收已經達到95%，不過近年接連面臨烏俄戰爭、美伊戰爭等國際變局衝擊，加上中國低價電動車搶市，都影響汽車供應鏈營運，華孚近年強化投入研發與技術提升，包含投資大型模具與設備等，以強化競爭力。

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甘錦添坦言，美伊戰爭對終端市場景氣影響明顯，第一季整體汽車市場動能轉弱、衰退約4%，尤以中國、北美衰退，不過歐洲電動車銷售倒是逆勢成長約30%，華孚目前以歐洲客戶佔營收比重50%最高、亞洲客戶佔比25%、以日韓為主，北美客戶則佔比20%。

不過甘錦添也說，歐洲主要車廠正好進入約每6年一次的車型換代，在新舊交替期間銷售會出現波動、下滑約3至5%，開發與製造成本也會提升，短期營運會較為辛苦，不過最辛苦的驗證已經過去，且近年歐美車廠的內飾設計一致性高、利於簡化開發製程，產品應用在同車系、不同車型的機會也大幅提升，利於華孚。

除了汽車產業，華孚也開始耕耘更多交通、運輸商機，去年宣布獲取無人機馬達殼體訂單。甘錦添今說明，目前持續出貨海外商用無人機客戶，終端應用主要是物流、運輸等，雖然初期出貨量不如汽車、佔營收比重尚低，不過看好各國市場潛力都強、又是穩定需求，因此成為華孚產品線多元化佈局的重要一環。

此外，甘錦添也說，華孚也意欲拓展商用車等新領域，看好每年全球卡車市場、含3.5噸到16噸不等的各級距卡車需求約達350萬輛，有望將大型機構件推向卡車市場，利於提升單價與附加價值；也切入含重機、越野車與特殊用途二輪車商機，也生產二輪機電殼產品給北美客戶。

目前華孚產能集中於中國。針對產能佈局，甘錦添說，受客戶需求，華孚也前往越南設廠，雖然之前設廠計畫受越南政府組織調整影響而延後，不過目前已確定在今年6至7月動工，2027年底完成建設並開始試產。華孚也透過設立海外據點支應客戶需求，日、韓都已設立據點，歐洲據點則設在奧地利，也考量北美設點。

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