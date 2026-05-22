超微蘇姿丰：台灣半導體能量世界第一 持續擴大與台灣合作

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今日出席AI論壇。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今日出席AI論壇，蘇姿丰表示，全球AI（人工智慧）與半導體產業正處於高速成長階段，必須加大投資，台灣是全球半導體能量最集中的地方，看好台灣供應鏈的技術實力，AMD決定在台灣產業體系投資超過100億美元（約新台幣3100億元），持續深化並擴大台灣策略合作夥伴關係。

蘇姿丰指出，AMD透過策略合作夥伴關係延伸領導地位，推動下一代AI基礎設施所需的晶片、封裝與製造創新，隨著AI應用的普及持續加速，全球的客戶正迅速擴展AI基礎設施，以滿足不斷增長的運算需求。透過將AMD在高效能運算領域的領導地位，與台灣產業體系以及全球策略合作夥伴密切合作，以整合式的機架級AI基礎設施，協助客戶加速部署下一代AI系統。

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蘇姿丰強調，每次來到台灣都會被台灣蓬勃的半導體能量與活力震撼，匯集全球最完整的半導體生態系，具有其他地區難以複製的優勢。

AMD下一代處理器Venice已於台灣採用台積電（2330）先進2奈米製程技術進入量產，並計劃未來於台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產，Venice為業界首款在台積電先進2奈米製程技術上進入量產的高效能運算（HPC）產品，台積電是AMD邁向成功的關鍵夥伴。

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