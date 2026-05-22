輝達傳下週動工？蔣萬安：未收到確定消息

台北市長蔣萬安表示，北士科輝達海外總部的興建尚未申請建照。（記者方賓照攝）

〔記者何玉華／台北報導〕昨天傳出輝達（NVIDIA）在台北市北投士林科技園區的海外總部，將於下週三動工，台北市長蔣萬安今（22）早受訪表示，相關的進度尊重輝達，也很期待輝達的興建能夠儘快在台北落成。不過，在市議員林延鳳進一步追問下，蔣萬安證實輝達尚未申請建照，也沒有收到任何確定動工的訊息。

外界傳出輝達將在下週三動工的訊息，蔣萬安今天早上到市議會進行專案報告時被媒體追問，是否有機會跟黃仁勳同台？他表示，相關的進度尊重輝達，也很期待輝達的興建能夠儘快在台北落成。

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不過，林延鳳在會議中進一步詢問蔣萬安說，就她所知，輝達根本還沒有申請建照，何來動工？除非動工是一個形式上的拜拜、鏟土的動工典禮，但不是法定的動工。蔣萬安證實還在行政程序中，市府有希望輝達做一些修正。

建管處處長虞積學補充說，沒有拿到建照就沒有所謂依照「建築法」開工的事，但如果是土地所有權人或開發業者為了形式上、民間習俗上的開工，是沒有問題的。

林延鳳接著問說，若5月27日動工訊息為真，市府或蔣萬安是否有受邀去參加任何活動？

蔣萬安表示，目前都沒有收到任何確定的消息，因為相關的程序，包括什麼時候送建照申請及相關審議作業都在進行中，也必須尊重輝達的規劃。

林延鳳提醒說，大家都很關注輝達，若市府確實沒有收到動工的申請，蔣萬安也沒有收到正式的邀請，回應媒體時應該講清楚，不要製造模糊空間，因為大家很期待，若一次又一次的落空，對市長的形象也不見得是加分。

蔣萬安強調，一切的安排跟規劃必須尊重輝達，且任何的消息也必須尊重由輝達對外說明。

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