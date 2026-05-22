漢翔曹進平：今年拚勇鷹高教機全交付 美國廠將完成品質驗證

漢翔今日舉行股東會，圖中為董事長曹進平。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔公司今（22）日舉行股東會，董事長曹進平指出，漢翔今年定調「航太核心、轉型創新」的營運主軸，深化既有優勢並加速佈局新興領域，目前正積極推動無人機與反制系統等產品研發，一旦政府釋出明確需求，將全力爭取，而漢翔美國廠預計今年可完成航太品質驗證，將展開高獲利發動機零件投產，透過在美製造的「短鏈」優勢，將有利爭取未來國際大單。

曹進平說，軍用業務方面，今年克盡全力朝66架勇鷹高教機全數交付目標邁進，同時爭取各型軍機性能提升、商維等業務。另外，正積極推動無人機與反制系統等產品研發，一旦政府釋出明確需求，將全力爭取。

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曹進平說，漢翔長期承接波音、空巴、龐巴迪等國際民機大廠訂單，目前均有龐大穩定的訂單增量，國際民航需求強勁，連帶發動機需求也大幅攀升。漢翔現階段滿足客戶交期無虞，更將進一步聚焦高價值產品，擴大承製品項，漢翔美國廠預計今年可完成航太品質驗證，將展開高獲利發動機零件投產，透過在美製造的「短鏈」優勢，將有利爭取未來國際大單。

曹進平說，因應能源轉型趨勢，漢翔台中廠區的「9MW/54MWh電力島」可在今年完工啟用，這座小型電廠每年將替公司節約近47%電費，展現實質降本增效。漢翔也將配合國家政策，拓展能源統包業務、數位轉型服務等，打造多元成長動能。

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