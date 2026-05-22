日本全家「這商品」讓老外瘋了！外國觀光客整批掃貨：便宜又超有日本味

日本連鎖便利商店「全家便利商店」（FamilyMart）。（彭博）

日本全家推出的襪子在海外旅客之間爆紅。（圖擷取自日本全家官網）

〔財經頻道／綜合報導〕日本連鎖便利商店「全家便利商店」（FamilyMart）近年推出的自有服飾品牌「Convenience Wear」，其中以條紋襪為主的商品近期在海外旅客之間意外爆紅，甚至成為來日觀光客必買的「日本限定伴手禮」，在東京淺草等觀光熱區更出現外國旅客整批掃貨的現象。

日本媒體《朝日電視台》報導，走進日本全家門市，首先設置映入眼簾的是服飾專區，這如今已成為不少外國觀光客停留時間最長的區域之一。該系列商品自5年前推出以來，主打簡約設計與實穿性，其中最受歡迎的就是白底搭配藍、綠品牌色的「條紋襪」。

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全家便利商店生活風格事業部門本部的須貝健彥指出，近年已明顯觀察到「目的型購買」的外國客增加，不少旅客會特地到店內購買特定商品，甚至曾出現海外旅客一次大量掃貨的情況，顯示該商品已逐漸從日本國內流行擴散至海外市場。

報導採訪了一名60多歲上班族顧客，他表示：「顏色很鮮豔、很耐穿又好穿，我已經買超過20雙了。」

在東京淺草的觀光區，條紋襪幾乎成為「可辨識的日本旅遊符號」，不少外國遊客直接穿上購買的襪子走在街頭。

來自西班牙的20多歲男性旅客表示：「因為剛好有需要，加上設計很好看，白、藍、綠配色很漂亮，而且價格便宜，很划算。」

另一名在日本任教的美國籍男子則指出：「在網路搜尋日本必買商品時，這雙襪子經常被推薦。美國沒有全家便利商店，所以很適合作為伴手禮。設計很有日本風格，品質也很好，我還買給家人。」

這款「全家條紋襪」甚至受到《BBC》、《CNN》等國際媒體關注，曾以「日本便利商店商品在海外爆紅」為題進行報導，成為日本日常品牌走向國際的代表案例之一。

目前除了經典藍綠配色外，還推出黑色版本與季節限定配色，進一步刺激買氣。報導訪問了來自菲律賓與台灣的旅客，他們也都表示，該款襪子設計具有明顯「全家風格」，相當具有收藏與紀念價值。

須貝健彥表示，目前該商品已在台灣市場販售，未來將持續推動海外拓展，希望將日本門市熱度延伸至更多國家市場。

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