永擎通用伺服器第二季優於預期 ASIC第四季放大貢獻

董事長許隆倫受訪時表示，第二季通用型伺服器需求明顯優於預期，而特殊積體電路晶片機種第四季可望放大貢獻。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器廠永擎（7711）今天召開股東常會，董事長許隆倫受訪時表示，第二季通用型伺服器需求明顯優於預期，可望成為支撐本季營運的重要動能。隨著B200、B300等新平台第三季起供貨轉強，加上特殊積體電路晶片（ASIC）第四季可望貢獻10%營收，公司看好上下半年業績4：6，全年營業額有機會維持高個位數成長。

許隆倫指出，目前AI伺服器市場需求依然相當強勁，不過上游供貨速度較慢，預期第三季起B200、B300等產品供貨將陸續增溫，帶動AI伺服器業務重新回到成長軌道。高階HGX平台雖然平均毛利率相對較低，但因產品單價高，仍是公司重要營收與獲利來源，未來仍將持續擴大相關布局。

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除了AI伺服器，永擎今年通用伺服器需求也明顯升溫，許隆倫說，即使產業面臨中央處理器（CPU）缺貨挑戰，公司仍透過各種方式滿足客戶訂單需求，第二季通用型伺服器營收占比將明顯提升，預估有機會超過30%，全年此區塊營收有望成長20%至30%。

許隆倫也提到在新業務方面，特殊積體電路晶片（ASIC）需求持續增加，預估第四季營收占比有機會達10%左右，規模接近RTX產品線，未來將成為公司重要成長動能之一。至於整體營運展望，永擎預期今年上下半年營收比重將朝4比6方向發展，公司對全年營運維持審慎樂觀看法。

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