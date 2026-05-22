影視圈版圖再變動？傳IMAX正尋求出售 多家娛樂巨頭接觸

知情人士透露，IMAX正在考慮出售，並已接觸多家娛樂公司作為潛在的買家。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，國際知名巨型電影螢幕公司IMAX正在考慮出售，並已接觸多家娛樂公司作為潛在的買家。目前這項交易還處於初期階段，最終也可能無法達成協議。

《華爾街日報》報導，IMAX尋找買家之際，全球高檔影院體驗的成長速度，超越了整體票房的成長速度。票房統計網站Box Office Mojo數據顯示，今年美國國內電影票房收入約29億美元（約新台幣915.82億元），是疫情爆發以來同期最高票房。

請繼續往下閱讀...

根據EntTelligence數據，截至4月初，包含IMAX高階螢幕的票房銷售佔美加地區電影票房的16％，從2021年同期的13％進一步成長。

IMAX表示，作為最知名的高檔影院品牌，該公司去年佔了美國國內票房銷售的5.2％，2019年這一數據為3.2％。包括《阿凡達：火與燼》、《極限返航》這些為其銀幕量身打造，作為值得在頂級影院觀看的大片，IMAX都取得了大量的市佔。

在12月的一次投資人會議上，IMAX執行長格豐德（Rich Gelfond）表示，公司將成為一個「極具價值的參與者」，無論是以一家完全獨立的上市公司形式，還是做為一家更大企業旗下的一部份。

自去年夏季至今，IMAX的股價已漲約40％，不過今年以來，下跌近6％。公司市值約18.64億美元（約新台幣588.65億元），對於大多數潛在買家而言，這是一個相對較小的收購目標。求售的消息傳出後，IMAX股價在週四（21日）盤後交易漲逾10％。

不過，這也引發業界關注，若是由好萊塢公司收購了IMAX，未來是否會優先放映自家製作的電影，而忽視其他競爭對手的電影。目前各家影業公司都會發行IMAX版本電影，在多部電影同時上映時，會與競爭對手爭奪擁有這種頂級銀幕的影廳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法