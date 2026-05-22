聯準會新主席將在白宮宣誓就職 由川普主持就職儀式

即將上任的美國聯邦準備理事會主席華許將於今（22）日在白宮宣誓就職。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕即將上任的美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）將於今（22）日在白宮宣誓就職，接管美國央行。提名華許的美國總統川普，將會主持其就職儀式。

根據《法新社》報導，川普經常批評華許的前任鮑爾（Jerome Powell），甚至發起了1項刑事調查。即將卸任的鮑爾表示，該調查旨在向聯準會施壓，迫使改變貨幣政策決策。聯準會正面臨來自川普的前所未有的降息壓力。

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此外白宮還試圖解僱聯準會理事庫克（Lisa Cook）指控她涉嫌抵押貸款詐欺。該案目前正在最高法院審理中。

白宮告訴《法新社》，川普將會主持華許的就職儀式。值得注意的是，聯準會主席在白宮宣誓就職實是罕見情況。上一次發生這種情況，是葛林斯潘（Alan Greenspan）1987年在時任總統雷根（Ronald Reagan）執政期間。

另外在參議院的確認聽證會上，華許堅稱他「絕對不會」成為總統的傀儡。

對此布魯塞爾學會高級研究員韋塞爾（David Wessel）說「華許堅持他將捍衛在貨幣政策上的獨立性。我希望他能信守承諾。」

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