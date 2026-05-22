黃金急跌後回穩！專家曝短線關鍵變數

黃金價格週四（21日）持穩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（21日）持穩，在稍早一度觸及1%跌幅後回穩。由於市場對美國與以色列在伊朗戰爭是否能達成解決方案仍充滿不確定性，油價走勢震盪，而美元走弱與殖利率下降則對金價形成支撐。

現貨黃金上漲0.1%，報每盎司4547.54美元，稍早盤中一度下跌多達1%。

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6月交割的美國黃金期貨收盤下跌0.1%，報4542.50美元。

油價在劇烈震盪的交易中上下波動，因市場對美國與以色列在伊朗戰爭的解決前景仍不明朗而走弱。

Zaner Metals副總裁兼資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「油價下跌，加上美元從6週高點回落，短期內對黃金應該是利多，因此金價已經開始轉強。我預期短期交易仍會偏謹慎，因為我們看到一些協議最終破局。」

自2月下旬戰爭爆發以來，黃金已累計下跌超過14%。該衝突已經擾亂荷姆茲海峽的海運交通，推升能源價格並加劇通膨疑慮。

美元指數回吐先前漲幅，使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者變得更便宜；同時，美國10年期公債殖利率下跌0.2%，降低持有無孳息資產黃金的機會成本。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo ）補充指出：「油價上升會推高通膨，進而迫使央行維持利率不變，甚至可能升息。因此，短期內這仍是黃金的壓力來源。」

儘管黃金被視為抗通膨工具，但在高利率環境下通常表現疲弱。

根據芝商所FedWatch工具，交易員目前預估，美國聯準會今年至少升息1碼（25個基點）的機率為58%，高於前一日的48%。

其他貴金屬方面，現貨白銀上漲0.9%，報每盎司76.63美元；白金上漲0.6%，報1962美元；鈀金上漲1.1%，報1384.50美元。

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