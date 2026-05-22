黃金抱緊！金價「這時」見8900美元 專家震撼預測1次看

專家直言，黃金牛市還沒結束，金價在2030年見8900美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕面對金價短線在4500美元多空交戰、陷入震盪盤整，投資人該何去何從？《In Gold We Trust》拋出震撼彈，強調儘管短期內有債券殖利率攀升、流動性壓力等雜音干擾，但專家直言黃金的「黃金十年」才剛進入高潮，這波長線牛市非但沒有結束，2030年金價將飆抵8900美元，在此情境下，金價只要拉回都是買進的好時機。

《Investing.com》報導，奧地利資產管理公司Incrementum AG在其年度《In Gold We Trust》（IGWT）報告中表示，經歷年初史無前例的上漲，金價一度觸及5595美元天價，隨後劇烈波動，並陷入盤整階段後，黃金正在精準發揮其作為全球經濟關鍵貨幣資產的地位應有作用。

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在這份迎來20週年紀念版、題為《回歸貨幣未來》（Back to the Monetary Future）的重磅報告中，主要作者Ronald-Peter Stöferle與Mark Valek指出，黃金的歷史性上漲並非投機性異常現象，而是由地緣政治碎片化、去美元化、通膨波動以及市場對法幣體系信任下降共同推動的更廣泛「再貨幣化」趨勢的一部分。

分析師表示，無論是黃金本身，還是《In Gold We Trust》報告，在過去20年都經歷了巨大變化。首份報告僅有20頁，當時黃金價格約為每盎司670美元；而如今，報告已超過400頁，金價則累計上漲超過600%。

儘管黃金已經大幅上漲，但作者認為，這輪長期結構性牛市距離結束仍然非常遙遠。

報告稱：「在《In Gold We Trust 2020》中提出的「黃金十年」如今正在全面展開。自那以來，以美元計價的黃金價格已經上漲165%。」

分析師認為，目前黃金市場正處於「公衆參與階段」，這是他們所定義的「牛市中持續時間最長、最具活力的階段」。鑑於長期基本面依然強勁，Incrementum AG的基金經理們也上調了長期金價目標，從原本估2030年達4800美元，上調到8900美元。

Incrementum之所以持有如此樂觀的觀點，是因為該機構認為，黃金如今已不再只是普通商品或避險交易工具，而是正在被視為全球貨幣體系快速變化中的「中性儲備資產」。

而全球央行需求激增是這一轉變最明顯的信號之一。2025年，各國央行共購買863噸黃金，此前已經連續3年年度購金量超過1000噸。

報告還強調，市場對於美國正式重估黃金儲備價值的討論正在升溫。目前，美國財政部帳面上的黃金價格仍停留在每盎司42.22美元，而市場價格已接近4600美元。

作者表示：「重新評估美國黃金儲備價值，已經不再是遙不可及的猜測，而是一種正悄然獲得現實基礎的政治可能性。」

與此同時，Incrementum認為，相對於龐大的全球金融體系而言，黃金依然被嚴重低配。報告估計，私人持有的黃金僅佔全球金融資產的2.7%，這意味著當前牛市中的機構參與度仍然有限。

分析師表示：「黃金絕不是1個已經過度擁擠的交易，相反，這更像是1場剛剛開始有人入場的派對。」

分析師進一步指出，在黃金市場的下一階段，需求重心預計將從央行轉向投資者。報告警告稱，主權債務持續膨脹仍是支撐黃金價格的最強長期驅動力之一。數據顯示，截至2025年底，全球債務總額已升至創紀錄的348兆美元（約新台幣1.09京），而美國債務在今年早些時候也突破39兆美元（約新台幣1232.4兆）。

在這種環境下，政府債券作為「無風險資產」的傳統角色正在迅速惡化，因為經通脹膨整後的實際收益率依然深度為負，迫使投資者尋找替代性的價值儲存工具。

儘管黃金長期趨勢建立在堅實基礎之上，但Incrementum仍提醒投資者，未來上漲路徑可能依舊充滿波動，然而只要金價拉回，都是買入的機會。

分析師指出，短期內黃金可能需要暫時整理；中期來看仍將繼續上漲；長期來看，則有望重新回到全球貨幣體系的核心位置。預計初夏之前，金價將在4500美元至4950美元區間內維持高波動橫盤走勢。

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