開先例！豐田汽車在台設日本市場專用產線

豐田汽車宣佈，將在台灣設置專用產線，生產供應日本市場的主力車款。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本大廠豐田汽車（Toyota）宣佈，將在台灣設置專用產線，生產供應日本市場的主力車款，預計10月起開始向日本出口。由於日本勞動力短缺等因素，增產能力有限，導致交貨延宕的問題日益嚴重，透過海外供應鏈「逆向輸入」，盼能縮短交貨時間。

綜合外媒報導，從海外進口的日本汽車被稱為「逆輸入車」，通常是將海外市場販售的車款供應日本市場。而這次在海外設立專門供應日本市場的產線，屬於較為罕見的作法，似乎是豐田首次針對主力車款採取這種作法。

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這次在台灣生產的將是姊妹款箱型休旅車Noah與Voxy，這兩款車在日本年銷量約7萬至8萬，被認為是豐田的主力車款之一。由於需求超過供應，導致日本的交車時間延長至1年以上，甚至一度停止接收訂單。

豐田在北台灣的合資工廠國瑞汽車觀音廠生產Corolla與Yaris Cross等車種，2025年產量達12萬輛。未來將透過新投資和現有設備的改造，將部份生產線改為日本市場專用，預計以入門車款為主，年產量目標約為10萬輛。

台灣產線的產量預計將佔Noah與Voxy銷量的近70％，將使總產量明顯提升，而日本國內的產線則將照舊，與台灣並行生產。

不過，從台灣逆向輸入也有一些缺點，日圓兌新台幣匯率近期一直落在5日圓兌1元左右，這是自1992年8月以來日圓匯率最低水準，這推高了台灣的製造成本，包括勞動力和設備成本。除此之外，與日本生產相比，運輸成本也是一筆負擔。儘管如此，豐田仍有意增加海外生產，反映出他們對供應鏈中斷的擔憂。

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