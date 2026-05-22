中鋼股價委屈？黃建智：資金輪動無法控制、7月前獲利可期

中鋼董事長黃建智。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕中鋼（2002）今天（22日）舉行股東會，董事長黃建智會前受訪談到中鋼營運、鋼市景氣，中鋼4月單月已轉盈，他認為依照鋼價逐月向上，目前觀察到7月表現都會不錯，但第三季是傳統淡季，要看後續盤價調整。

黃建智指出，鋼鐵景氣難免有循環，現在面臨谷底，中鋼會持續落實「二軸、三轉」，低碳轉型、數位轉型，最關鍵還是整體供應鏈轉型。中鋼4月單月稅前淨利4.85億元，黃建智說，有見到「一些曙光」，而3月到6月盤價是逐月向上，漲幅越來越高，落實程度相當扎實，因此他認為到7月表現都會比較好，第二季營運可以期待。

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對於中鋼近期股價直直落、低於20元，是否對股價感到委屈？黃建智表示，過去中鋼也是外資買超第一，後來又是賣超第一，現在很多都跑向IC設計、半導體等AI相關類股，「護國神山一家救全村」，對於市場資金輪動是沒辦法控制，中鋼能做的還是持續研發新品，提高附加價值。

中鋼去年精緻鋼品比重11.5%，今年目標訂在12.8%，其中，中鋼最新的「電磁鋼片」薄度僅0.1mm，可用於無人機、機器人，他強調，把事情做好，要讓中鋼業績回到正常的獲利軌道。

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