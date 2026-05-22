不算高薪、6年半卻存下400萬！日本主婦揭「加速存錢」秘招

1名日本主婦靠改變用錢習慣，讓存錢速度變快。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕在高物價與低薪壓力下，「存錢」對許多家庭來說愈來愈困難，但日本一名原本幾乎零存款的主婦，卻靠著戒掉9個日常習慣，在6年半內成功存下2000萬日圓（約新台幣近400萬元）。更驚人的是，她們一家4口的月收入並不算高薪，背後關鍵並非以極端苦行式節省，而是徹底改變「用錢習慣」，如今成為日本人氣節省達人。

日媒報導，日本主婦あにか除了實施戒除消費的習慣，真正讓資產開始加速累積的原因，是放棄「只會存現金」的觀念，並開始投資。她坦言，前3年非常痛苦，幾乎感受不到資產成長，第4年開始逐漸看到成果，最終成功達成1000萬日圓（約新台幣近200萬元）的第一階段目標。

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她育有2名孩子，屬於雙薪家庭，丈夫月薪實領約28萬日圓（約新台幣5.5萬元），她自己約16萬日圓（約新台幣3.1萬元），再加上每月2萬日圓（約新台幣近4000元）兒童津貼，全家月收入約46萬日圓（約新台幣9.15萬元），並非外界想像中的高收入家庭。

真正讓她產生危機感的，是一次免費保險諮詢。當時財務規劃師替夫妻製作人生財務模擬，直接告知，若照現在的狀況，60歲前後恐怕會財務破產。此外，再加上房貸壓力，以及丈夫高達50萬日圓（約新台幣9.8萬元）的循環信用卡債務曝光，讓她決定徹底改變生活方式。

為此，她替自己設定4年存下1000萬日圓目標，並從「全面檢查家計」開始。她坦言，自己非常討厭記帳，但還是強迫自己連續記了3個月的帳，藉此掌握家中所有支出，重新建立預算表與金流規則。

之後，她開始打造「自動存錢系統」。夫妻薪水全部匯入主帳戶後，每月固定的存款目標金額會自動轉進儲蓄帳戶，平時只留下固定生活費與特別支出預算，並且1個月只提款1次，徹底切斷「看到戶頭有錢就想花」的衝動。

她表示，最重要的第一步其實是砍固定支出，像是原本每月超過1萬日圓（約新台幣近2000元）的水費，改用省水蓮蓬頭後，立刻每月省下約2000日圓（約新台幣近400元）；家中也開始集中清洗碗盤、調整廚房水閥降低出水量，讓水費明顯下降。

此外，她也取消有線電視，手機改用低資費方案，每月省下約1萬5800日圓（約新台幣3127元）；保險則透過財務顧問重新規劃，只保留必要保障，一年又多省約10萬日圓。

原本每週逛超市2次，改成一個月只集中採買3次，另外兩次去便宜的產地直銷市場補蔬菜；牛奶、麵包等短效商品才額外少量購買。她發現，只要減少「因為東西沒了臨時去買」的情況，就能大幅降低順手亂買的機率，最後竟成功把每月伙食費壓低1萬5000日圓（約新台幣近3000元）以上。

她強調，如何長期維持節約生活，關鍵並不是「完全不花」，而是嚴格遵守預算，同時保留適度彈性，才是能長久持續的理財方式。她強調，過去她努力省錢、丈夫卻持續亂花，雙方曾多次爭吵，直到一起看完財務模擬，真正感受到老年恐將遇到財務危機，夫妻才終於站在同一陣線。

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