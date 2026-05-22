下個AI狂潮來了？川普政府豪砸20億美元押注 量子運算概念股全面起飛

Infleqtion獲得部分投資人高度看好，被視為押注量子運算熱潮的最佳標的，圖中敲響開市鐘者為Infleqtion執行長金塞拉。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美股量子運算概念股週四（21日）大漲，原因是白宮宣布將對該領域進行重大投資。美國商務部宣布，將向多家量子運算產業龍頭企業提供總額20億美元的補助金，而早在2025年10月，白宮就曾提出可能入股多家量子運算公司的構想，如今已正式推動相關計畫，以協助提振整個產業。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）對此表示：「透過今日在量子運算領域的《晶片法案》（CHIPS）研發投資，川普政府正帶領全球邁入美國創新的新時代。」

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他進一步表示：「這些具戰略性的量子科技投資，將強化美國本土產業，創造數千個高薪美國工作機會，同時推進美國的量子能力。」

剛上市不久的量子概念股Infleqtion在消息公布後領漲整個板塊。以下為週四量子運算類股主要漲幅：Infleqtion上漲31.48%、D-Wave Quantum上漲33.37%、Rigetti Computing上漲30.57%、GlobalFoundries上漲14.92%、Quantum Computing Inc.上漲19.35%以及IBM上漲12.48%。

Infleqtion獲得部分投資人高度看好，其中包括Citron Research創辦人萊夫特（Andrew Left）。他認為，Infleqtion是押注量子運算熱潮的最佳標的，並特別點出其與AI龍頭輝達（NVIDIA）之間的關係。

根據《華爾街日報》報導指出，美國政府這筆20億美元補助方案中，約有一半將分配給IBM，但IBM的股價漲幅，仍落後於其他純量子運算概念股。

半導體製造商GlobalFoundries預計將獲得3.75億美元補助，而D-Wave Quantum、Rigetti Computing與Infleqtion等公司，則將各自獲得100萬美元。

Infleqtion執行長金塞拉（Matt Kinsella）表示：「量子運算正逐漸成為經濟競爭力、科技領導地位以及國家安全的基礎性技術。」他指出：「這項投資反映出量子創新的變革潛力，我們很榮幸能與商務部合作，加速美國在量子運算領域的領導地位。」

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