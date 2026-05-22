一年之中、「這季節」最容易破財？日專家揭「存不到錢」背後真相

日本專家指出，人們在春天時難以存錢，原因有很多。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕明明才剛告訴自己「今年一定要開始存錢」，但一到春天，許多人的存款速度卻突然失控，甚至開始越花越多。日本專家指出，4、5月是一年之中最容易「存不了錢」的時期之一，主要原因除了搬家、轉職、升學等現實支出暴增，更大的問題其實來自心理疲勞。

專家強調，當人長期處於壓力與環境變化中，大腦會本能地優先追求「先讓自己舒服一點再說」，結果就是：越焦慮，就越容易亂花錢。分析指出，春季存不了錢的原因，大致可以分成兩類，包括環境變動帶來的壓力與焦慮，以及「資訊太多，反而無法行動」。

請繼續往下閱讀...

日媒報導，每年4、5月，很多人都會遇到搬家換工作、升學或調職等新生活開始，但這些變化不只會增加開銷，也會消耗大量心理能量。因此，人在壓力大時，往往更容易出現「犒賞型消費」。

例如，下班順手買超商飲料，或者週末頻繁外食、心情不好就去購物，以及覺得太累放棄自己煮飯。這類消費單次金額不高，但次數一多，原本應該存下來的錢，就會慢慢被吃掉；更麻煩的是，這種支出很容易被忽略。

專家指出，很多人其實不是不知道要節省，而是因為心理壓力過高，大腦會優先選擇「現在立刻舒服一點」，而不是考慮未來。這種心理，在行為經濟學中被稱為「現在偏誤（Present Bias）」。也就是說，比起一年後多存10萬日圓（約新台幣近2萬元），人們往往更容易選擇「現在先花5000元日圓（約新台幣近1000元）讓自己開心」。

第二個問題，則是「資訊太多，反而無法行動」。春天往往伴隨大量生活與金錢決策，包括新的薪資單、保險調整、租屋契約與學校或是工作文件，當大腦需要同時處理太多事情時，很容易進入「決策疲勞（Decision Fatigue）」狀態。

專家指出，這樣的結果就是：「知道該理財，但完全不想面對」。因此，固定支出沒整理、存款目標沒設定、家計表懶得看、財務規劃一拖再拖，這種「精神能量耗盡」，讓人根本沒有力氣處理金錢問題。

此外，春天也是支出特別容易膨脹的季節，包括搬家、家具與家電、交通費、新衣服、聚餐與黃金週旅行等等費用，都會一起出現。更關鍵的是，這些支出很多會轉變成「新的固定成本」，例如房租上漲將導致未來每月打算儲蓄的錢，也會被長期壓縮。

專家提醒，如果發現自己春天特別容易亂花錢，與其強迫自己立刻「完美理財」，不如先降低門檻。例如，先只看帳戶餘額、先整理固定支出或先設定小額目標、先減少便利商店消費。一旦你仔細審查了固定支出，每月支出就會自動減少，效果很可能很持久，並把多餘的錢立刻存起來，而不是花掉。

更關鍵的是 : 重新建立「能開始行動」的狀態，這樣即使在繁忙的春季，也能更容易維持儲蓄習慣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法