國際油價暴衝後翻跌！伊朗最高領袖「這指令」嚇壞市場

國際油價週四（21日）走勢震盪。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對美國與以色列和伊朗衝突能否解決的前景充滿不確定性，國際油價週四（21日）走勢震盪，最終收跌約2%。

布蘭特原油期貨收在每桶102.58美元，下跌2.44美元，跌幅2.3%。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收在每桶96.35美元，下跌1.9美元，跌幅1.9%。

兩大原油期貨皆收在近兩週以來最低水準。

《路透》稍早報導指出，伊朗最高領袖發布一項指令，令外界對迅速解決伊朗戰爭的希望破滅，這帶動油價一度大漲高達4%；但之後油價又反轉回落。

路透引述2名伊朗高階消息人士報導，最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）下令，要求濃縮鈾庫存絕對不能離開伊朗，這項指令可能進一步讓談判複雜化，並挫敗美國總統川普試圖促成戰爭結束的努力。

川普週四稍晚則表示，美國最終將取得伊朗高濃縮鈾庫存。華府認為這些鈾是用於製造核武，但德黑蘭則稱其完全是為和平用途。

上述發展發生前一天，伊朗才剛宣布成立新的「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority），負責監督荷姆茲海峽的「受控海域」。

週四整個交易日油價劇烈震盪。美國國務卿魯比歐表示，在荷姆茲海峽推動擬議中的通行收費制度，將使外交協議變得不可行，此言論一度擴大油價漲勢。不過之後他又補充，擔任調解方的巴基斯坦官員將前往伊朗進行談判，油價漲幅隨後收斂。

伊朗警告各方不要發動更多攻擊，並公布多項措施，以強化其對荷姆茲海峽的控制。該海峽目前仍大致處於封閉狀態。在戰爭爆發前，荷姆茲海峽承載全球約20%的石油與液化天然氣運輸量。

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