能源機構：荷姆茲海峽關閉的威脅 恐引發堪比2008年經濟衰退

能源機構警告，如果荷姆茲海峽持續關閉至8月，恐引發堪比2008年的經濟衰退。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕能源機構警告，如果荷姆茲海峽持續關閉至8月，將增加經濟衰退的風險，規模可能接近2008年的全球金融危機。

《彭博》報導，拉皮登能源集團（Rapidan Energy Group）所設定的基本情景，假設航運在7月恢復，將導致平均石油需求每天減少260萬桶，布蘭特原油現貨市場價格將在夏季達到每桶130美元的高峰。

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然而，如果供應中斷持續更長時間，則需要更大的需求降幅，才能抵銷8月、9月的供應衝擊，這可能足以引發2026年全球石油消費量出現負成長。目前已有多家權威預測機構預估，今年全球需求將出現罕見的萎縮。

2月下旬衝突爆發以來，美國、以色列和伊朗之間的戰火擾亂了全球市場，石油價格幾乎翻了一倍，並引發人們對於通膨飆升和經濟成長放緩同時出現的擔憂。

拉皮登能源分析師在報告中指出，目前宏觀經濟情勢不像1970年代或2007-2008年那麼極端，經濟體對於石油的依賴不再那麼高，貨幣政策框架也更加可信，但這樣的背景不能消除油價持續飆升將加劇金融、宏觀經濟脆弱性的風險。

報告預估，如果荷姆茲海峽問題持續到8月，Q3的供應缺口將擴大至每天約600萬桶，屆時庫存將接近對營運具有挑戰的水位。拉皮登能源認為，即使8月初重啟海峽，市場在感受到任何緩解之前仍會趨緊，隨著波斯灣地區的產量逐步回升，貨物陸續抵達目的地，原油庫存預計將繼續下降到9月。

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