亞股續開趴！日股飆逾1100點，韓股漲約1%。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人正在評估美國和伊朗為達成中東和平協議所做的外交努力，美股週四4大指數全面收紅，亞股在週四全面狂飆後，週五續開派對，日經開高走高，大漲逾1100點，而韓股在昨飆逾8%後，今續揚近1%，朝7900點挺進。

在市場寄望中東衝突解決，週四美股收盤創下歷史新高，道瓊工業指數上漲276.31點、0.55%，收在50285.66點創下紀錄。標普500指數上漲0.17%，那斯達克指數上漲0.09%，費城半導體指數上漲1.28%，台積電ADR上漲1.38%，收在407.15美元。

請繼續往下閱讀...

而亞股在週四狂飆後，週五續揚，日經225開盤上漲229點，以61913點開出，指數開高走高，來到62631點，漲1114點或1.8%，來到62798點。

至於昨暴漲逾8%的南韓綜合指數，週五亦續揚，開盤上漲57.52點或0.73%，指數開高走高，來到7886.64點，漲71.04點或0.91%，朝7900點挺進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法