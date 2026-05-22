黃金投資還能進場嗎？目標價直指5400美元、上漲動能一次看

隆奧銀行全球外匯策略師考希克預測，黃金價格有望在一年內回升至每盎司5400美元。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據瑞士私人財富資產管理機構「隆奧銀行」（Lombard Odier）全球外匯策略師考希克（Kiran Kowshik）的看法，黃金近期的價格盤整並未削弱中期走高的基本論點，只要各國央行不升息、被動型基金資金流沒有崩潰，金價有望在一年內回升至每盎司5400美元。

考希克在隆奧銀行的最新報告中指出，與類似的地緣政治緊張時期相比，例如1979年伊朗革命、第一次與第二次波斯灣戰爭、或俄羅斯入侵烏克蘭，黃金此次回撤幅度更大、波動性也更高，自衝突開始以來已下跌超過10%。這一跌勢反映市場對通膨的擔憂，以及年初投資者過度擁擠的持倉狀況。

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考希克補充：「如果中東衝突降溫、能源價格回落，符合我們的基準情境，隨著先前過熱的投資部位回歸正常，黃金可能出現反彈。」

不過考希克也警告，中東衝突並非黃金價格的唯一關鍵驅動因素，更廣泛的總體經濟背景仍然同樣具有支撐力，甚至與伊朗戰爭爆發前相當。

考希克表示：「中期前景也取決於需求，以及更廣泛的地緣政治與基本總體經濟環境是否發生變化。在這方面我們沒有看到結構性改變，因此仍然看多黃金，維持12個月目標價每盎司5400美元，並在投資組合中維持加碼配置。」

考希克指出：「在結構層面，來自央行與私人投資者的需求仍然具有韌性。這也解釋了為何短期不利因素，如美元走強與債券殖利率上升，雖然可能造成短暫疲弱，但不會破壞長期需求。換句話說，動能放緩不應被誤認為結構性反轉。」

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