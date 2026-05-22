彭博：伊朗和阿曼擬建立荷姆茲海峽永久性收費系統

伊朗和阿曼正在討論針對荷姆茲海峽建立永久性收費系統。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗和阿曼正在討論如何建立某種形式的永久性收費系統，以正式控制通過荷姆茲海峽的海上交通。

《彭博》報導，伊朗駐法國大使阿敏內賈德（Mohammad Amin-Nejad）表示，伊朗和阿曼必須動用所有資源，以最合適的方式提供安全服務和管理。這必然會產生費用，而那些希望受惠於這條通道的人，也必須支付他們應該付出的。他補充，這一系統將保持透明，並稱，如果人們今天希望改善現況，就必須找到解決問題的根源。

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被問及相關計劃時，美國總統川普表明反對。川普週四（21日）在白宮向記者表示，美國希望這條水道保持開放，希望他保持免費，不希望徵收過路費。阿曼政府則未對此做出回應。

美國和以色列在今年2月襲擊伊朗，為回應美國和以色列的空襲，伊朗向華盛頓在波斯灣地區的盟友發射飛彈，衝突一觸即發，伊朗隨後關閉了荷姆茲海峽，這場衝突使世界上最重要貿易航線之一的荷姆茲海峽航運幾乎陷入癱瘓。美國和以色列對伊朗的攻擊則造成數千人死亡，並對基礎設施造成重大損害。

荷姆茲海峽位於伊朗北部和阿曼南部之間，連接波斯灣和印度洋，承擔全球5分之1的石油和液化天然氣以及鋁、化肥等其他商品運輸。

自4月13日以來，美國海軍一直封鎖伊朗港口，德黑蘭方面僅允許少數船隻通過。這導致能源價格飆升，並引發全球拋售政府債券，因為通膨壓力不斷增加。

阿敏內賈德認為，荷姆茲海峽的交通沒有完全停止，並聲稱，在週二（19日）至週三（20日）期間，有26艘油輪和其他船隻在伊斯蘭革命衛隊的協助下通過海峽，不過阿敏內賈德未提供任何證據。若這一數字屬實，將比最近幾週的平均要高得許多，但仍低於戰前的每日平均約135艘船。

荷姆茲海峽一直是各界關注的重點，歐洲和沙烏地阿拉伯在內的波灣國家都認為，伊朗無法控制這個一直被視為國際水域的咽喉要道。而現在，伊朗擴大了其聲稱的管轄範圍，並為試圖通過這條水道的船隻制定了新的規則。

船隻現在要與一個名為「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority）的新機構打交道，並可能需要支付高達200萬美元的通行費。伊朗稱，包括中國和南韓在內的一些國家以與伊朗革命衛隊的海軍協調，確保船隻能通過伊朗邊境，但這兩國都未證實此事，伊朗也沒有說明這些國家是否被收取任何費用。

德黑蘭已表明，即使戰爭結束，伊朗仍將控制荷姆茲海峽，以阻止美國和以色列未來潛在的攻擊，這或許也是為飽受戰爭蹂躪的經濟增加收入的一種方式。阿拉伯聯合大公國的主要石油公司負責人點出了鄰近阿拉伯國家的擔憂，直言荷姆茲海峽正在開創一個「危險的先例」。

阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長賈比爾（Sultan Al Jaber）週三表示，一旦接受了這樣的事實，讓一個國家可以「挾持」世界上最重要的水道，那麼大家現在所熟知的航行自由就真的結束了。如果現在不捍衛這一原則，未來十年將必須應對由此產生的後果。

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