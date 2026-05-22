月薪18萬高管淪打雜！前下屬「1句話」 阿北崩潰躲廁所痛哭

60歲高橋因前下屬背後的1句「那傢伙還在公司？」閒言碎語，讓他的自尊心徹底崩潰，躲進洗手間痛哭流涕。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，許多銀髮族「重返職場」，然其背後卻隱藏著高齡勞工難以調適的心理黑洞。昔為月薪90萬日圓（約新台幣18萬）的60歲大企業高管，退休後淪為公司打雜工，不僅月薪砍到剩28萬（約合新台幣5.6萬），甚至因前下屬背後的1句「那傢伙還在公司？」閒言碎語，讓他的自尊心徹底崩潰，躲進洗手間痛哭流涕。

日媒報導，高橋曾任職大型製造商銷售總經理，退休後，被公司重新聘用為兼職員工，每週工作４天。

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高橋表示，在職業生涯的巔峰時期，曾領導數百名下屬，管理過數億日圓的專案。然而，我現在卻是1名「合約工」,而以前的下屬現在成了我的上司，工作內容名義上是「銷售支援」，實際工作卻是影印資料、將舊紙本合約掃描轉成 PDF 檔等任何人都能勝任的瑣碎雜務。

此外，他的薪水也驟降至職業生涯鼎盛時期，月收入90萬日圓（約新台幣18萬），驟降到28萬日圓（約新台幣5.6萬）。

「我為自己奉獻了一生給公司感到自豪，我以為我的經驗和技能能派上用場。」高橋無奈回憶，他曾無數次看著影印機，差點脫口而出：「這種事難道不能叫別人做嗎？」 但為了留在熟悉的舞台，他總是強壓下怒火，不斷說服自己「留在這裡是有意義的」。

直到某日，高橋在經過員工休息室時，無意間聽到了門後傳來熟悉下屬的對話，徹底擊碎了他苦苦支撐的自尊心：「那傢伙怎麼還在公司裡啊？」、 「對啊，還老是一副風華正茂的樣子跑來給我提建議。說實話，根本只是礙事而已。」

這番對話宛如晴天霹靂，高橋愣在原地，隨後強忍淚水跑進隱密的洗手間。鎖上門的那一刻，眼淚終於潰堤。他痛心地表示：「我以為自己還有用，但在別人眼裡，我只是個依附公司不肯走的累贅。就連那些過去看似尊敬我的下屬，現在也只把我當成絆腳石。」

這次事件後，高橋只要到了上班時間，就會出現劇烈頭痛、眩暈等嚴重的身心症狀，最終被迫請假，並前往身心醫學診所接受諮商治療。經過諮商師的引導，高橋才驚覺，自己始終深陷在過去輝煌職位的「詛咒」中，無法放下尊嚴。

幸運的是，高橋在接受治療後逐漸正視了現實。現在的他，除了重回工作崗位，也開始積極參與當地的志工活動、報名面向老年人的社區課程，生活重心不再只有公司。

走出陰霾的高橋，對所有即將面臨退休的職場工作者給出了最深刻的建議：「在工作期間，就應該透過拓展人脈、培養業餘愛好來拓寬視野。早一步找到工作以外的歸屬感，退休後的路才不會走得這麼可憐。」

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