買油電車真能省荷包？最新調查曝光：這款車型5年省最大

買油電車真能省荷包？最新調查曝光，省錢最顯著的中型轎車，5年可省2385美元。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕萬物皆漲的時代，買車、養車的成本讓許多小資族與家庭大喊吃不消。面對高油價與環保趨勢，標榜省油的「油電混合車（Hybrid）」成為不少人的首選。然而，混合動力車真的比傳統汽油車更省錢嗎？根據權威機構的最新調查，省錢最顯著的中型轎車，１年只省477美元（約新台幣1.5萬），車主恐無感，但若拉長到5年，累積金額就相當有感，可省2385美元（約新台幣7.53萬）。

《gobankingrates》報導，購買新車不能只看牌價，後續的電費、燃油費、保險、維修、融資利息乃至於折舊，才是真正的真正花錢的地方。根據美國汽車協會（AAA）發佈的最新數據統計，擁有1輛全新汽車的平均年度成本已高達 1萬1577 美元（約新台幣36.58萬）。

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由於車主擁有汽車的成本並不低，所以當有機會省錢時，很難不去把握機會，為了釐清油電車的省錢效益，AAA 針對中型轎車、緊湊型SUV、中型SUV與皮卡4種不同車型同級距車進行實測對比。

在假設車主每年行駛 1.5萬英里（約2.41萬公里）的前提下，各大級距的典型年度擁有成本，數據結果令人意外，同級距的油電車與汽油車在「年度總成本」上的差距其實相當微幅。

其中，中型轎車的省錢效果最顯著，油電版1年可幫車主省下477美元，其次是中型SUV，混合動力車型便宜271美元（約新台幣8563.6元），第3則是皮卡，混合動力版便宜145美元（約新台幣4582元），至於緊湊型 SUV 最令人意外，汽油車款甚至比油電車還要便宜 61 美元（約新台幣1927.6元）。

專家指出，雖然單看1年的成本差異有限，但若將購車後的用車週期拉長至 5 年 來看，省下的累積金額依然相當有感以中型轎車為例，5年約可省下省2385美元。

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