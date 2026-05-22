Google Gemini將整合CapCut影音編輯工具！1句話就能做短影音

熱門影音剪輯工具CapCut（剪映海外版）將整合進Google Gemini。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在今年登場的Google I/O開發者大會上，Google持續擴大Google Gemini的AI生態布局，其中最受創作者關注的新合作之一，就是熱門影音剪輯工具CapCut（剪映海外版）將正式整合進 Gemini。

CapCut為字節跳動（ByteDance）旗下全球知名的免費影音剪輯平台，也是中國版「剪映」的國際版，長期被視為TikTok生態中的核心剪輯工具之一，如今隨著AI工作流快速進化，CapCut也正式加入Google的Gemini生態系。

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CapCut於21日在社群平台X（前Twitter）證實這項消息，表示：「近期內，使用者將能直接在Gemini應用程式中，利用CapCut先進的創意與編輯功能來編輯影像與影片。」

未來，使用者可直接在Gemini中輸入需求，例如「幫我剪成TikTok風格短影音」、「加上字幕與背景音樂」等，Gemini就能直接呼叫CapCut的剪輯工具，自動完成影片裁切、字幕、轉場與配樂等流程，大幅降低影音創作門檻，同時省去過去需要反覆切換App、下載與匯出檔案的繁瑣流程。

外媒《9to5Google》指出，這項合作也代表跨平台AI工作流正進一步升級。過去使用者即使已在Gemini中透過AI完成文案、腳本或分鏡發想，仍需手動下載素材並切換至其他剪輯軟體；未來則有望直接在Gemini單一介面內完成整套創作流程，對短影音創作者而言，將帶來顯著效率提升。

事實上，這並非CapCut與Google首次合作。報導提到，早在2025年底，Google Photos推出年度回顧功能時，就曾內建「使用 CapCut 編輯」快捷鍵，讓使用者可一鍵匯入相片並套用Google Photos專屬模板。

外界分析，兩方深化合作也與當前行動端AI編輯市場競爭白熱化有關。尤其Meta旗下Instagram近期推出主打AI設計與圖片生成的「Edits」獨立App，被視為直接瞄準CapCut市場，透過進駐擁有龐大用戶基礎的Gemini平台，CapCut 也可望進一步穩固其在行動影音剪輯市場的領先地位。

目前雙方僅透露相關功能將於近期推出，但包括會開放哪些層級的編輯工具、是否需付費訂閱資格等細節，官方尚未進一步說明。

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