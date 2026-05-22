美股收盤》油價回跌！道瓊漲276點創新高 台積電ADR升逾1％

週四美股上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕油價和公債殖利率波動劇烈，市場寄望中東衝突解決，週四美國股市收盤創下歷史新高，道瓊工業指數上漲276.31點、0.55%，收在50285.66點創下紀錄。標普500指數上漲0.17%，那斯達克指數上漲0.09%，費城半導體指數上漲1.28%，台積電ADR上漲1.38%，收在407.15美元。

綜合外媒報導，美國國務卿魯比歐表示，與伊朗的談判出現積極進展，但同時表示，如果德黑蘭在荷姆茲海峽實施收費，美伊達成外交協議將不可行。一位伊朗消息人士則向路透社透露，伊朗尚未與美國達成任何協議，但雙方分歧縮小，而伊朗的鈾濃縮活動及德黑蘭對荷姆茲海峽的控制權仍然是雙方爭論的焦點。

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隨著油價和債券殖利率回落，市場受到提振。此外，投資人也對美國大型公司最新公布的財報做出反應。全球最大零售商沃爾瑪預測第二季獲利將低於預期，並維持年度目標不變，股價下跌7.3%。全球市值最高的公司輝達股價下跌1.8%，這家AI巨頭週三發布樂觀的第二季度營收預期和800億美元的股票回購計劃，部分投資人獲利了結。

道瓊工業指數上漲276.31點或0.55%，收在50285.66點。

那斯達克指數上漲22.74點或0.09%，收在26293.10點。

S&P 500指數上漲12.75點或0.17%，收在7445.72點。

費城半導體指數上漲150.80點或1.28%，收在11964.085點。

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