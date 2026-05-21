台灣人超愛去！赴韓刷出72億驚人消費力增幅近4成 韓媒驚呆了

台灣人赴韓旅遊人數攀升，消費力也相當驚人。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒21日披露，受半導體產業繁榮帶來的經濟效益提升，台灣遊客的購買力日益增強，正躍升為南韓觀光市場的「大金主」。數據顯示，今年第一季赴韓台灣遊客達54.3萬人次，年增37.2%，超車中國與日本；消費力更是驚人，第一季台灣遊客在韓刷卡總額達 3459 億韓元（約台幣72.6億），年增39.4%，高於中日17%的增幅。

《Hank Yung》21日報導，受到半導體景氣暢旺影響，消費力大幅提升的台灣觀光客，正躍升為南韓觀光市場的「大金主」。在迎來時隔 39 年的超繁榮經濟帶動下，台灣掀起海外旅遊熱潮，連帶使造訪南韓的遊客數急劇增加。分析指出，由於台灣遊客前往首爾以外地區旅遊的比例相當高，已成為南韓地方觀光市場的核心支柱。

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根據南韓旅遊數據實驗室（Korea Tourism Data Lab）21 日公布的資料顯示，今年第一季訪韓的台灣遊客達 54.3 萬人次，較去年同期大幅增長 37.2%。與同一時期中國增幅26.9%、日本成長20.1%等其他國籍的遊客相比，台灣遊客的增幅居全球之冠。預計今年全年訪韓的台灣遊客將突破 200 萬人次，飆新高。

台灣人在韓的消費實力也正在擴大。今年第一季，台灣遊客的信用卡刷卡總額（推估值）達 3459 億韓元，比去年同期增長 39.4%，中國和日本刷卡額增長率則為17%。

報導說，台灣遊客之所以成為消費主力，主要是因為半導體帶來的紅利，讓台灣經濟正享受著超級景氣。台灣第一季GDP成長 13.69%，創下 1987 年以來新高。經濟的繁榮直接轉化為海外旅遊熱潮，第一季台灣出國旅遊人數達 563 萬人次，創下單季新高。此外，台股在一年內飆升近兩倍所產生的「財富效應」，也被認為是出國人數激增的背後主因。

值得注意的是，台灣遊客不僅局限於首爾，更成為拉動南韓地方觀光市場的一大主力。台灣遊客從南韓地方機場入境的比例高達 49.2%，將近占了一半。其中，台灣人最青睞的旅遊目的地是釜山。以第一季為例，造訪釜山的台灣遊客人數達 20 萬 8984 人次，超越中國的19 萬 7958 人次，位居榜首。

分析還指出，由於台灣遊客中自由行的比例很高，對地方商圈的實際經濟效應更為顯著。雖然台灣人的絕對消費規模不及身為奢侈品市場大戶的中國遊客，但他們在 K-Beauty（南韓美妝店）、藥局、皮膚科診所和餐廳等地都毫不吝嗇地掏出錢包。

根據南韓旅遊數據實驗室資料，第一季台灣遊客的消費主要集中在購物（43.2%）以及美容美容與健康（26%）。其中，藥局和皮膚科等「美容與健康」領域占台灣人總消費的比例，明顯高於中國（15.8%）和日本（23.5%）。

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