涵蓋稀土、鈾、黃金 全台首檔關鍵資源ETF6/1開募

野村稀土關鍵資源ETF（009821），將於6月1日至6月4日展開募集。（圖由野村投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕在全球地緣政治風險升溫與能源轉型加速的浪潮下，市場焦點正由傳統石油逐步轉向更具戰略價值的關鍵資源。全台首檔鎖定關鍵資源供應鏈的野村稀土關鍵資源ETF（009821），將於6月1日至6月4日展開募集，投資門檻為新台幣1.5萬元，預計6月17日掛牌上市。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，後石油時代的資本將湧向具備稀缺性、不可替代性與戰略價值的關鍵礦產，其中「稀土、鈾與黃金」三大資產，被視為下一階段全球投資的「新資源金三角」。

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樓克望指出，「稀土、鈾、黃金」不僅各自具備明確的需求支撐，更在進攻、能源與避險三大面向形成完整投資架構，成為AI時代與能源轉型下不可或缺的核心資產。透過此一工具，投資人可在較低進入門檻下參與全球稀缺資源布局，掌握AI與產業升級所帶動的結構性成長契機，並切入支撐科技發展的上游關鍵價值鏈。

野村投信總經理黃宏治表示，在全球經濟與產業快速重塑的關鍵時刻，市場競爭正從傳統的能源與科技之爭，進一步延伸至「關鍵資源」的戰略布局。特別是在AI技術加速發展、能源需求持續攀升，以及地緣政治風險升高的背景下，資源的重要性日益受到關注。

其中，「稀土、鈾與黃金」已逐步由傳統原物料，轉化為影響國家競爭力與產業發展的重要資產。稀土為支撐AI與高階製造不可或缺的核心材料；鈾象徵兼具穩定與低碳特性的能源選項；黃金則在金融與貨幣環境不確定性升高時，持續扮演資產配置中的重要角色。三者分別對應成長、能源與防禦需求，形塑出更具多元性的配置架構。

009821經理人張怡琳表示，009821集合稀土、鈾與黃金三大核心資產，依據FactSet RBICS分類系統，精準篩選真正屬於稀土、鈾與黃金產業的企業，並設立流動性與市值門檻，確保投資品質。整體投資組合包含40檔精選標的，並採均衡配置策略，三大資源各約占1/3權重，單一個股權重上限5%，有效分散風險。ETF並設有每年兩次的再平衡機制（2月與8月），動態調整持股，維持產業代表性與競爭力。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，根據彭博資料顯示，自2020年8月14日至2026年4月30日，以「稀土＋鈾＋黃金」組成的NYSE TIP指數累積報酬高達538.40%，顯示三大資源在不同市場環境中具備優異的成長與防禦能力。

張繼文指出，多數台灣投資人長期偏重半導體與科技股，資產集中於「矽經濟」循環。然而，在利率、通膨與地緣政治變數增加的背景下，導入資源型資產，有助降低投組波動，同時掌握上游關鍵原料成長機會。

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