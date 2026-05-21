台灣科學園區公會改選！理事長由蔡國洲接任 副理事長是「這兩位」

台灣科學園區科學工業同業公會今（21）日改選理監事。現任理事長李金恭（左）卸任，永勝光學董事長蔡國洲接棒（右）。（公會提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣科學園區科學工業同業公會今（21）日改選理監事，現任理事長、京元電子董事長李金恭卸任，由副理事長也是「眼鏡大王」之稱的永勝光學董事長蔡國洲接棒成為第15屆理事長，副理事長為金兆鎔董事長陳春翰、家登董事長邱銘乾。

李金恭巳連任兩屆，屆滿卸任。接任第15屆的蔡國洲是金可集團的創辦人，又入主寶島眼鏡、併購永勝光學，成為亞洲光學眼鏡的龍頭，被稱呼「眼鏡大王」。目前事業群涵蓋品牌代理、光學鏡架、隱形眼鏡、光學鏡片、醫學生化與零售通路六大事業群。

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這次理監事改選備受各界矚目，過程經多輪熱烈角逐，最終選舉結果出爐：由金可集團董事長蔡國洲先生高票當選第15屆理事長，並由京元電子董事長李金恭榮任監事長。新任理監事團隊涵蓋半導體、光電、精密機械及生物科技等關鍵領域企業，展現高科技產業的高度凝聚力與世代傳承。

新任理事長蔡國洲於當選後表示，感謝全體會員代表的信任與支持。面對全球供應鏈重組、數位轉型及綠色能源的雙重挑戰，科學園區產業更需凝聚力量、強化合作。新一屆理監事團隊將秉持「勇於任事、樂於承擔」的精神，全心為科學園區產業盡一份心力。未來公會將持續扮演產、官、學、研之間的關鍵溝通橋樑，積極向政府反映產業需求、優化園區投資環境，共同推動園區產業持續升級與永續發展，並加速推動創新技術的國際接軌，鞏固台灣高科技產業在世界舞台的核心競爭力。

新任監事長李金恭先生也強調，未來將落實公正、透明的監督職能，確保公會各項會務高效運作，健全財務與組織發展，做為全體會員最堅實的後盾。

台灣科學園區科學工業同業公會表示，公會長期扮演政府與產業間重要溝通平台角色，未來也將持續推動創新研發、人才培育、淨零轉型及國際鏈結，協助台灣科技產業穩健邁向下一階段發展，為台灣經濟繁榮再創高峰。

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